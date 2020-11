Pri Kairu odkrili nedotaknjene sarkofage, stare več kot 2.500 let #foto

Egiptovski arheologi so v nekropoli nedaleč od Kaira odkrili skrivališče starodavnih krst, kar je že drugo tovrstno odkritje na tem območju letos. Tokrat so v treh podzemnih jaških v nekropoli v Sakari, v bližini slovite stopničaste Džoserjeve piramide našli več kot sto zapečatenih in nedotaknjenih sarkofagov ter 40 pogrebnih mask in kipov.

Sarkofagi izvirajo iz poznega in ptolomejskega obdobja starodavnega Egipta in so ostale zaprte več kot 2.500 let, današnje navedbe egiptovskega ministra za turizem in antikvitete Haleda al Ananija povzemajo tuje tiskovne agencije.

"Sakara je pokazala zgolj en odstotek vsega, kar ima," je ob tem še ocenil minister in menil, da bodo, če bodo nadaljevali z izkopavanji, tam našli še številne bogate grobnice. Sakara je sicer obširno pokopališče ali nekropola staroegipčanske prestolnice Memfis in je na Unescovem seznamu svetovne dediščine.

Izjemno odkritje že oktobra

Prejšnji mesec so namreč egiptovske oblasti sporočile, da so na istem območju kot tokrat odkrile 59 dobro ohranjenih in pisano okrašenih starodavnih krst.

Nova odkritja bodo po besedah Ananija razstavili v treh glavnih muzejih v Egiptu, med drugim v Velikem egiptovskem muzeju, znanem tudi pod imenom Muzej Gize, v Kairu, ki ga še gradijo in naj bi bil največji arheološki muzej na svetu.

Egiptovske oblasti so sicer v minulih letih okrepile arheološka izkopavanja, saj upajo, da bodo odkritja dala nov zagon tamkajšnjemu turizmu, ki je v krizi že bolj ali manj vse od t. i. arabske pomladi leta 2011.