Izjemno odkritje razkriva tisočletja stare skrivnosti #video

V starodavni nekropoli jugozahodno od egiptovske prestolnice Kairo so odkrili več kot 80 sarkofagov, starih okoli 2.500 let.

Na območju Sakare, nekropole staroegipčanske prestolnice Memfis, kjer stoji tudi znamenita Džoserjeva stopničasta piramida, so arheologi že septembra in v začetku oktobra našli 59 dobro ohranjenih in zapečatenih lesenih sarkofagov.

Minister pravilno napovedal nova odkritja

Ob odprtju enega od njih so naleteli na izjemno dobro ohranjeno mumificirano truplo, zavito v pokopno tkanino, okrašeno s hieroglifi v svetlih barvah. Nove sarkofage so odkrili v treh jaških na globinah do 12 metrov. Kot je takrat povedal egiptovski minister za turizem in starine Khaled al-Anani, je na omenjeni lokaciji verjetno še več sarkofagov: "Menim, da ne gre za konec, ampak za začetek velikega odkritja."

Našli tudi mumificirane kače, ptice, skarabeje in druge živali

Arheologi so v zadnjih letih po poročanju STA med izkopavanji v Sakari naleteli na številne najdbe, pa tudi na mumificirane kače, ptice, skarabeje in druge živali. Na območju nekropole so našli več deset kipov, med njimi bronast kipec boginje Nefertem.

Glede na predhodne študije so v lesenih sarkofagih verjetno pokopani duhovniki, državniki in druge ugledne osebnosti egipčanske družbe 26. dinastije. Sarkofage bodo shranili v Veliki egiptovski muzej v Gizi, katerega odprtje je načrtovano prihodnje leto.