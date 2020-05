Pri gradnji letališča naleteli na neverjetno odkritje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko so v mehiškem glavnem mestu arheologi pregledovali teren pred izgradnjo novega letališča, so naleteli na ostanke več kot 60 mamutov.

"Našli smo več kot 60 mamutov. Skoraj vsi spadajo v podvrsto prerijskih mamutov," je časnik Excelsior povzel Francisca Sancheza Navo iz mehiškega Nacionalnega inštituta za antropologijo. Po prvih ocenah so najdeni ostanki živali stari več kot 35 tisoč let, poroča STA.

Vse je sicer del širšega projekta omenjenega inštituta, v katerem več kot 30 znanstvenikov pred prihodom gradbenih delavcev natančno pregleduje zemljišče, ki se nahaja kakšnih 50 kilometrov severovzhodno od Ciudad de Mexica.

Znanstveniki iščejo predvsem arheološke in fosilne najdbe. Že pred mamuti so odkrili tudi stare ostanke bizonov, kamel in konjev ter nekaj grobišč.

Kosti mamutov so našli na območju, kjer bo na novem letališču stal kontrolni stolp, ter na delu, kjer bosta vzletna in pristajalna steza.