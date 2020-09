To so arheologi odkrili v najstarejšem slovenskem mestu

Arheologi na ptujskem griču Panorama so med izkopavanjem med drugim naleteli na obzidja rimskih vil, kar dokazuje, da Ptuj ni bil le vojaška postojanka. V antičnem času je bil tudi pomembno mestno in upravno središče. Po prepričanju vodje raziskav je bil Petoviona najverjetneje največje mesto med Jadranskim morjem in Donavo.

Arheologi že nekaj tednov opravljajo izkopavanja in pri tem odkrivajo nove zanimivosti o nekdanji rimski Petovioni. Dela bodo nadaljevali še teden dni, nato pa se bodo v najstarejše slovensko mesto vrnili naslednje leto, poroča STA.

Da je bil starodavni Ptuj v antičnem času tudi pomembno mestno in upravno središče, po besedah vodje raziskav Jane Horvat iz Inštituta za arheologijo pričajo odkritja iz časa geoloških raziskav pred leti. Te so namreč pokazale, da se pod Panoramo skrivajo bogate rimske vile ter ulice, na katerih so živeli in delali takratni obrtniki.

Ker so si arheologi želeli bolj natančno preiskati območje, tudi s posegi v tla, so čakali na primeren projekt, preko katerega bi raziskave lahko financirali. "Lani nam je tako uspelo prijaviti projekt, ki ga skupaj s ptujsko občino sofinancira agencija za raziskovalno dejavnost," je za STA povedala Horvatova.

Odkrili delavnico za predelavo bakra

V letošnjem delu raziskav so se usmerili na rob terase, kjer poteka zelo močan zid, ki so ga arheologi na začetku 20. stoletja na nekaterih mestih odkrili. Ker jih zanima, ali gre za zgodnje ali pozno antično obzidje, so odprli okoli 60 kvadratnih metrov velik prostor, ki zajema tudi objekt, naslonjen na zid.

Terenski arheologi so pri tem naleteli na delavnico, najverjetneje za predelavo bakra, z nadaljnjimi izkopavanji naslednje leto pa želijo potrditi domneve, da se pod gričem skriva tudi antično svetišče in zgodnjekrščanska cerkev. Manjši del njenih ostankov so namreč odkrili že v 80-ih letih prejšnjega stoletja, navaja STA.

Foto: STA "Po zaključku raziskav bomo morda nekaj več izvedeli o nastanku Petovione, o razmerju med vojaškim taborom in začetkih kolonije. Verjetno bo več znanega tudi o koncu tega rimskega mesta, saj so plasti, ki jih trenutno odkrivamo, verjetno iz časa zadnje poselitve. Stanje kaže, da je bil ta del na hitro zapuščen in da je marsikaj pogorelo," je še pojasnila vodja raziskave, ki je prepričana, da je bila Petoviona mesto nadregionalnega pomena, največje med Jadranskim morjem in Donavo.

Bogata arheološka zbirka še vedno ni našla primernega prostora

Ptuj se ponaša z zelo bogato arheološko zbirko in kulturno dediščino, saj so v mestu in okolici doslej odkrili že več kot pol milijona različnih zanimivih artefaktov. Večina tega materiala je še vedno po različnih depojih, saj mestu in državi doslej kljub dolgoletni želji še ni uspelo najti primerne rešitev za razstavitev arheološke zbirke.

Na zahtevo pristojnega inšpektorata so v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož lani zaradi slabega stanja zamenjali lesene zabojnike, v katerih še vedno tiči bogato rimsko kamnito gradivo. Pred časom so se pojavile informacije o načrtu države, da bi se namesto novogradnje za potrebe arheološkega muzeja lotili obnove žitnice ob gradu, še piše STA.