Pretresljivi prizori ljudi, obkoljenih z uničujočim ognjem #video

10:30am update from Dad at the wharf in Mallacoota - “fire front not far away” #Mallacoota #bushfirecrisis pic.twitter.com/MvgeiZqujM — bluesfestblues (@bluesfestblues) December 30, 2019

Mnogi so s čolni odpluli na morje

Mestne oblasti v Mallacooti so zaradi nevarnosti požarov zjutraj sprožile alarm, zato se je okoli štiri tisoč ljudi zateklo na obalo, kjer so zaradi bližajočega se ognja ostali ujeti. Mnogi so s čolni odpluli na morje. Bližajoči se ogenj je medtem že uničil številne domove in počitniške nastanitve.

"It's just absolute devastation."



Mallacoota resident Maisy says she doesn't know how the community will recover from the fires.



Thousands are still sheltering at the beach in the popular tourist town.



More on the fires — https://t.co/Vg7oL4rYmR pic.twitter.com/r7akccGNYg — 3AW Melbourne (@3AW693) December 31, 2019

Avstralske oblasti so v zadnjih dneh potrdile, da sta zaradi požarov, s katerimi se v zadnjih mesecih borijo v zvezni državi Novi Južni Wales, umrla še dva človeka. Skupno število žrtev je tako naraslo na 12.

Žgoče temperature čez 40 stopinj Celzija in močan veter so na območju v zadnjih 24 urah prispevali k več kot 200 novim požarom. Fronte se tako hitro širijo in nekateri požari so tako ogromni in siloviti, da proizvajajo lastno grmenje in strele. Posledično so morali marsikje ustaviti ogledovanje terena in gašenje iz zraka.

Vročina človeka ubije, še preden ga dosežejo plameni

Oblasti so več deset tisoč turistov, ki počitnikuje na območju, že nekaj dni pozivale, naj odidejo, a za več tisoč ljudi je zdaj prepozno za odhod. Oblasti v Viktoriji so na pomoč ujetim v Mallacooti, kjer se je zaradi dima dan spremenil v noč, poslale več ekip, ki naj bi poskrbele zanje. V teku naj bi bile priprave na evakuacijo prek morja ali iz zraka, če bo potrebno, poroča STA.

Temperature na območju požarov lahko sicer dosežejo več sto stopinj Celzija in tako ubijejo tistega, ki je preblizu, še preden ga dejansko dosežejo plameni. Pobeg v morje je glede na navedbe oblasti skrajni izhod v sili.

Požari brez primere v Avstraliji divjajo od septembra, zadnji v nizu vročinskih valov in močnega vetra pa je prinesel novo opustošenje. Požari so do zdaj uničili več kot tisoč domov in požgali več kot tri milijone hektarjev površin.