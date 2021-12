Pretresljiva zgodba zlatolase deklice Srbe dvignila na noge

V hiši nimata vode, dobita jo lahko le iz vodnjaka na dvorišču. Lepa zlatolaska je skromna in ne zahteva veliko. V intervjuju za Telegraf.rs je povedala, da bi rada imela svojo sobo, svojo punčko, ki bi jo lahko naličila in počesala, in da bi rada videla dedka Mraza.

Ivana in njena bolna mama živita v dotrajani brunarici. Foto: posnetek zaslona

"Pod brunarice je narejen iz betona, spiva na uničeni vzmetnici, nimava normalne postelje. Nimam primernih zimskih čevljev. Občasno si jih sposodim od prijateljice. Ivana pa bi potrebovala gumijaste škornje," je za Telegraf povedala Marija.

Težko življenje matere samohranilke je v ljudeh prebudilo željo, da bi ji pomagali in pokazali, da človeška sočutnost in prijaznost še živita. Po objavi besedila se je v manj kot enem dnevu na portal Telegraf oglasilo več kot 200 ljudi in podjetij, ki bi radi razveselili zlatolaso deklico in njeno mamo.

Deklico in njeno mamo želijo osrečiti številni

Glavna želja vseh je ena – da bi bila mala Ivana srečna in da bi ji ob božično-novoletnih praznikih na obraz narisali nasmeh. Starši Ivaninih vrstnikov so deklici tako poslali igrače, oblačila, šolske potrebščine in nahrbtnik, vse, kar si otroci njenih let želijo in potrebujejo. Poslali so tudi pripomočke za higieno, oblačila in obutev za mamo, hrano in druge življenjske potrebščine.

Pisateljica Tijana Milas je izrazila željo, da bi organizirala akcijo. Ljudje lahko naročijo njeno knjigo, prejeti denar pa bo namenila Ivani in njeni mami. Oglasili so se tudi ljudje, ki bi jima podarili posteljo in vzmetnico.

Foto: posnetek zaslona

Zgodba zlatolase deklice je ganila tudi mamo, ki ima prav tako sedemletno hčerko, in mamo samohranilko, ki ima 12-letnega bolnega dečka.

Kot so še zapisali na Telgraf.rs, so ljudje v Srbiji znova dokazali, da znajo stopiti skupaj in da tam še vedno živi ogromno humanih ljudi.