Predsednica Pirc Musar v Krakov na srečanje predsednikov držav skupine Arraiolos

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo danes in v petek v Krakovu udeležila srečanja predsednikov držav skupine Arraiolos, na katerem bodo v prvi vrsti razpravljali o vprašanjih evropske varnosti. Beseda bo tekla tudi o sodelovanju med EU in ZDA, širitvi unije in zagotavljanju njene energetske varnosti.

Osrednja tema 19. srečanja skupine Arraiolos v Krakovu na Poljskem so "Obeti za poglobitev transatlantskih odnosov v času globalnih izzivov in groženj", so sporočili z urada predsednice.

V luči vojne v Ukrajini bodo predvidoma v ospredju vprašanja evropske varnosti, predsedniki pa bodo med drugim razpravljali tudi o tesnejšem sodelovanju med EU in ZDA, širitvi unije in njenem sodelovanju pri obnovi Ukrajine ter zagotavljanju energetske varnosti EU ob spoštovanju načel pravičnega prehoda.

Kdo vse se bo udeležil srečanja?

V Krakovu se bodo poleg Pirc Musar na povabilo poljskega predsednika Andrzeja Dude mudili tudi predsedniki Avstrije, Bolgarije, Estonije, Grčije, Hrvaške, Italije, Latvije, Madžarske, Nemčije, Portugalske in Slovaške. Članice skupine so sicer še Finska, Irska in Malta.

Srečanja predsednikov držav skupine Arraiolos, ki letno potekajo v eni od sodelujočih držav, so pomembna in obenem redka priložnost za neformalno razpravo na najvišji ravni o razmerah v EU in svetu ter reševanju aktualnih izzivov.

Zadnje srečanje je potekalo oktobra lani v Portu. Predsednica je na njem med drugim podprla prizadevanja za pravičen in trajen mir v Ukrajini. Poudarila je tudi nujnost enotnega in takojšnjega ukrepanja glede izrednih podnebnih razmer.

Naslednje srečanje skupine bo prihodnje leto gostila Madžarska.