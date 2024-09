Predsednica DZ na slovesnosti na Rabu o posledicah vojn in pomenu miru

Slovesnosti, kot je ta na otoku Rab, nas po njenih besedah opominjajo, da vojne za seboj ne puščajo zgolj kronologije zmag, porazov in mirovnih konferenc, ki so deležne velike pozornosti zgodovinarjev. "Vojne za seboj puščajo predvsem človeško trpljenje in izgube, prekinjene življenjske poti in za vedno prazne stole ob mizah preštevilnih družin," je v nagovoru zbranim na spominski slovesnosti, kot so sporočili iz DZ, dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Slovesnost so na Rabu pripravili v spomin na žrtve italijanskega fašističnega koncentracijskega taborišča Kampor na Rabu in ob 81. obletnici osvoboditve taborišča. V uvodnem delu je Klakočar Zupančič v spominskemu parku taborišča položila venec k spomeniku žrtvam, nato pa kot slavnostna govorka nagovorila zbrane.

"Skupaj moramo tudi kot opomnik celotni mednarodni skupnosti ponavljati: Nikoli več!" je na slovesnosti podčrtala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Foto: Ana Kovač "Sloga, ki je takrat povezovala taboriščnike, mora v nas graditi zavedanje, da so za obstoj vsake posamezne države, mednarodne skupnosti in nenazadnje človeške civilizacije kot take nujni medčloveško spoštovanje, povezovanje, sožitje in miroljubna politika," je poudarila v nagovoru. Ob tem je spomnila, da živimo v nemirnem svetu, ko ne tako daleč od naših meja potekajo vojne.

"Nikoli več!"

Poudarila je tudi, da smo Slovenci in Hrvati sedanjo svobodo skozi zgodovino plačali s številnimi žrtvami, zato so, kot je dodala, tovrstne slovesnosti izjemna priložnost, da utrdimo mostove med prijateljskima narodoma in državama. "Skupaj moramo tudi kot opomnik celotni mednarodni skupnosti ponavljati: Nikoli več!" je podčrtala Klakočar Zupančič.

"Vsi, ki opravljamo javne funkcije v obeh državah, se moramo zavedati svoje odgovornosti, da odprta vprašanja rešujemo s tvornim dialogom in mednarodno skupnost spodbujamo k mirnemu reševanju konfliktov," je še dejala. Ob tem pa dodala, da sta danes Slovenija in Hrvaška oazi miru v svetu, polnem konfliktov.

Ocenila je tudi, da so sporočila s tovrstnih slovesnosti vedno večplastna. "Ohranjamo spomin na žrtve vojnega nasilja in zgodovinska dejstva, hkrati pa sedanje in prihodnje generacije opominjamo, kako pomembna vrednota je mir med narodi in državami," je še poudarila predsednica DZ.

Zahvalila se je vsem, ki ohranjajo spomin na žrtve koncentracijskega taborišča Rab Gonars.