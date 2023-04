Prebivalka vasi Mala Rohan: "Vso zimo smo preživeli v hlevu, brez vode in ogrevanja" #video

Harkov je zelo blizu ruske meje, od nje je oddaljen le nekaj deset kilometrov, zato je bil lahka tarča ruskih napadov. Pogosto se je zgodilo, da so se že začeli zračni napadi, šele nato pa so se oglasili alarmi, se spominjajo sogovorniki.

"Na prvi bojni črti se je znašlo spalno naselje Saltovka v predmestju milijonskega Harkova, kjer skoraj ni nepoškodovanega bloka," je dejal domačin Viktor Redkin, ki je v vojni izgubil 26-letnega sina. Prebivalci so stavbe zapustili, saj je bilo v njih zaradi poškodb nemogoče živeti, a so se nekateri kljub temu vrnili in zdaj bivajo tam.

Brez tekoče vode in ogrevanja

V Harkovu je poškodovanih več kot štiri tisoč zgradb, skoraj tretjina jih je bila neposredno zadetih. V naselju Saltovka je pred ruskimi napadi živelo 350 tisoč ljudi, danes je prebivalcev trikrat manj. "Pred rusko invazijo je bilo to eno od največjih spalnih naselij v Ukrajini," je povedal Viktor Redkin, prostovoljec iz Harkova.

Še danes številni prebivalci nimajo tekoče vode, hrano dobivajo prek humanitarnih organizacij. "Skoraj vso zimo smo bili brez ogrevanja, a nismo izgubili upanja," razlaga Tetjana Koneva, ki se je v svoje stanovanje vrnila nekaj mesecev po začetku okupacije.

Ob začetku okupacije so Rusi vkorakali v vas Olhovka, ta je od meje oddaljena približno 40 kilometrov, in za seboj pustili pravo razdejanje, podobno tudi v bližnjem naselju Mala Rohan.

"Rusi so prišli do naše hiše in nas spodili ven," se spominja Nina Suslova, prebivalka vasi Mala Rohan. Na ugovarjanje, da nimajo kam iti, so jih poslali v klet. Po vrnitvi k domači hiši so naleteli le še na kup ruševin. "Vso zimo smo preživeli v hlevu. Zgradili smo si štedilnik iz opek, s katerim smo se ogrevali in si na njem tudi kuhali," je pojasnila Suslova. Njihov začasni dom bo tako ostal dom, saj si drugega ne morejo privoščiti.

Veliko nevarnost pa pomenijo mine, ki so jih za seboj pustili Rusi. Varnostniki nenehno opozarjajo prebivalce, da se je treba držati cest in urejenih poti, tudi rodovitna polja so zato postala prenevarna za obdelovanje.