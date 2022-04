Prebivalci tega mesta so se zaradi covidnih ukrepov uprli policiji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prebivalci Šanghaja so se zoperstavili policistom, ki so jim ukazali, naj odstopijo svoje domove za nastanitev in izolacijo okuženih z novim koronavirusom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Videoposnetki na družbenih omrežjih pričajo o naraščajočem nezadovoljstvu prebivalcev velemesta zaradi odziva oblasti na širjenje okužb.

Šanghaj se trenutno sooča z najhujšim izbruhom okužb od začetka pandemije. Za skoraj 25 milijonov prebivalcev velja skoraj popolno zaprtje javnega življenja, mnogi imajo težave z dostopom do hrane.

Oblasti skušajo čim prej zagotoviti več deset tisoč postelj za namestitev bolnikov z novim koronavirusom, saj je število dnevno okuženih preseglo 20 tisoč.

Policija opravila več aretacij

Številni, ki so obtičali v Šanghaju, kjer že več tednov velja strogo zaprtje javnega življenja, so družbena omrežja preplavili z objavami pritožb zaradi pomanjkanja hrane in pretirane vneme uradnikov, ki jih silijo v izolacijo. Aktivisti na ta način kljubujejo "velikemu požarnemu zidu", kitajski cenzuri, ki kritične objave na omrežjih izbriše.

V četrtek so se razširili videoposnetki, na katerih prebivalci pred stanovanjskim kompleksom kričijo na policiste, ki so se skušali prebiti skozi množico. Policija naj bi izvedla več aretacij, prebivalci pa jih obtožujejo, da so bili nasilni, poroča AFP.

Oblasti ukazale izselitev ljudi iz njihovih domov

Incident je izbruhnil, ko so oblasti 39 gospodinjstvom ukazale, naj se izselijo iz svojih domov, da bi v naselju nastanili okužene z novim koronavirusom, je sporočil upravljalec stanovanjskega kompleksa. Ta naj bi najemnikom izplačal odškodnino in jim zagotovil druge bivalne enote v istem kompleksu.

Kljub izplačilu odškodnine pa ta dogodek predstavlja redek prikaz jeze Kitajcev, kjer oblasti ne dopuščajo veliko nestrinjanja, cenzorji pa z interneta redno odstranjujejo informacije o protestih, poroča AFP.