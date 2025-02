Ankete kažejo, da bodo 90 odstotkov glasov prejele štiri največje kosovske stranke, pri čemer se glede na izsledke javnomnenjske raziskave Valicon stranki Albina Kurtija nasmiha okoli 52 odstotkov glasov. Ta si obeta okoli pol milijona glasov, pri čemer računa na izdatno podporo izseljenih Kosovcev.

Med kampanjo aktualni premier Kurti ni jasno predstavil smernic razvoja za prihodnja štiri leta, temveč je priljubljenost krepil zlasti z nacionalističnimi izjavami. Govoril je o varnosti in obrambi, za osrednjo grožnjo pa je pričakovano označil Srbijo.

Šestina parlamentarnih sedežev namenjena manjšinam

Po anketah sledijo Demokratska stranka Kosova (PDK) Memlija Krasniqija s približno 19 odstotki, Demokratska liga Kosova (LDK) Lumirja Abdixhikuja s 15 ter koalicija Zavezništva za prihodnost Kosova (AAK) nekdanjega premierja Ramusha Haradinaja in Socialdemokratske iniciative (Nisma) z osemodstotno podporo.

20 sedežev v 120-članskem kosovskem parlamentu je rezerviranih za manjšine. Deset jih pripada Srbom, štirje Romom in Aškalom, trije Bošnjakom, dva Turkom in en Gorancem.

Za naklonjenost srbskih volivcev se poteguje šest političnih subjektov in ne le Srbska lista, ki jo podpira uradni Beograd in ki, tako kot vselej od leta 2014, računa na vseh deset sedežev.

Od volitev leta 2021 je Srbska lista večinoma vodila politiko bojkota do Kurtijeve vlade, kritiki pa ji očitajo, da je doslej delovala izključno v korist svojih funkcionarjev in pravzaprav doprinesla k odhajanju Srbov s Kosova.

Pri nevladni organizaciji Aktiv iz večinsko srbske Severne Mitrovice zato menijo, da je kot politična opcija v veliki meri že izgubila zaupanje volivcev, ki da si želijo predvsem dostojno življenje in varnost.

Kot so še ocenili pri Aktivu, Srbi na Kosovu od svojih prihodnjih predstavnikov v kosovskem parlamentu pričakujejo večjo aktivnost, da si bodo bolj prizadevali za spremembe, branili njihove pravice in da bodo namesto bojkota oblasti v Prištini z njimi vodili dialog. Da bo imela srbska skupnost v nedeljo bolj pred očmi obstanek na lokalni ravni kot politiko na višji ravni, menijo tudi pri nevladnem Forumu za razvoj in multietnično sodelovanje iz Gračanice.

Srbi pregnani iz institucij lokalne samouprave

Za Srbe na Kosovu bodo po navedbah inštituta Ifimes iz Ljubljane poleg parlamentarnih pomembne tudi poznejše lokalne volitve, ki bi jim lahko omogočile vrnitev v institucije lokalne samouprave. Iz institucij in uradov, ki so delovali v skladu s sistemom v Srbiji, so jih namreč kosovske oblasti pred časom pregnale, nedavno pa so več teh tudi zaprle.

Po oceni inštituta Ifimes je za prihodnost srbsko-kosovskih odnosov nujno tudi, da mednarodna skupnost spremeni odnos do Kosova. O tem med drugim priča vrsta neuspešnih sporazumov med Beogradom in Prištino pod mednarodnim pokroviteljstvom. Ključna naj bi bila zlasti varnostna zagotovila za obe strani.

"Če želita Kosovo in Srbija normalizirati odnose in evropsko integracijo, morata biti del enotnega evropskega varnostnega dežnika," menijo pri inštitutu in poudarjajo, da bodo prihodnje razmere na Kosovu odvisne tudi od vloge, ki jo bodo pri tem odigrale ZDA pod vodstvom Donalda Trumpa.

Predvolilni shod v podporo Demokratski stranki Kosova Foto: Reuters

Po uradnih podatkih Kurti dosegel napredek

Čeprav opozicija trdi, da Kurtijeva vlada ni dosegla nobenih pozitivnih gospodarskih rezultatov, to glede na uradne podatke ne drži. Po podatkih kosovskega statističnega urada je brezposelnost padla pod enajst odstotkov, bruto domači proizvod pa se je lani povečal za 4,05 odstotka. Povprečen mesečni dohodek na prebivalca znaša okoli 570 evrov, Kurti pa je v luči volitev že napovedal dodatno povečanje.

Analitiki prav tako menijo, da se je 49-letnemu premierju od prihoda na oblast uspelo zoperstaviti kriminalnim strukturam.

Shod v podpodo Gibanja samoopredelitve (LVV) premierja Albina Kurtija. Foto: Reuters Volišča se bodo odprla ob 7. in zaprla ob 19. uri. Takrat bodo znani izidi vzporednih volitev. Poleg izbire ene od 27 list ali neodvisnega kandidata Fatmirja Bytyqija lahko volivci posameznemu kandidatu namenijo preferenčni glas.