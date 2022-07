Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Volitve leta 2020 so bile katastrofa, sramota za našo državo in morda bomo morali zadevo ponoviti," je med drugim dejal Trump, ki je s tem namignil na morebitno tretjo kandidaturo za predsednika ZDA. Foto: Reuters

Tožilci, ki preiskujejo napad na ameriški kongres 6. januarja lani in poskuse spreminjanja izida zadnjih predsedniških volitev v ZDA, so začeli priče in obtožence spraševati o nekdanjem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, poroča Washington Post, ki se sklicuje na dobro obveščene neimenovane vire.