Trumpov zaupnik razkril: To je resnica o usodnem 6. januarju #video

6. januar je dan, ki bo za vedno zaznamoval ameriško zgodovino, saj so podporniki nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa nasilno vdrli v zvezni kongres v Washingtonu. Ni šlo za državni udar, ampak zgolj za egoistično dejanje Donalda Trumpa, da reši samega sebe in si kupi več časa za vplivanje na rezultat zadnjih volitev, je razmere včeraj zvečer za ameriško televizijo CNN poskušal pojasniti Trumpov nekdanji svetovalec za nacionalno varnost John Bolton.

Nasilni prizori, ki so se 6. januarja 2021 zgodili v ameriškem zveznem kongresu, so pretresli ameriško in svetovno javnost. V nasilnem uporu je umrlo ljudi, 140 je bilo ranjenih, med njimi tudi številni policisti.

Dobro leto in pol po napadih je o tem za ameriško televizijo CNN spregovoril John Bolton, ki je bil med letoma 2018 in 2019 Trumpov svetovalec za nacionalno varnost. "Ne gre za napad na našo demokracijo, tukaj gre zgolj za Donalda Trumpa, ki skrbi za Donalda Trumpa. To je dogodek, ki se zgodi enkrat v življenju," je dejal.

Kot je poudaril, ni šlo za napad na ameriško demokracijo, ampak za egoistično dejanje nekdanjega predsednika, pri tem pa je potrdil, da je Trump sam sprožil napad na Kapitolu, toda ne zato, da bi zrušil ustavo, temveč zato, da bi pridobil več časa in poskusil vplivati na rezultat volitev.

"Šlo je zgolj za opotekanje od ene k drugi ideji, na koncu pa je prav on sprostil protestnike na Kapitol. O tem seveda ni dvoma. Vendar ne z razlogom, da bi strmoglavil ameriško ustavo, temveč da bi si kupil več časa," je pojasnil Bolton.

John Bolton velja za eno najbolj kontroverznih osebnosti v polpretekli ameriški politični zgodovini.

Sodeloval je tudi pri državnih udarih v drugih državah

Bolton je na televiziji priznal tudi, da je v svoji karieri svetovalca pomagal pri načrtovanju državnih udarov v drugih državah, obenem pa zatrdil, da napad na zvezni kongres v Washingtonu 6. januarja lani ni bil poskus državnega udara.

"Poglejte, v svoji knjigi sem pisal o Venezueli, kjer se je zrušitev predsednika sicer izkazala za neuspešno. Saj ne, da bi imeli veliko opraviti s tem, vendar sem videl, kaj je bilo potrebno za opozicijo, da je poskušala zrušiti nezakonito izvoljenega predsednika. In jim ni uspelo. Misel, da je bil Donald Trump pol manj kompetenten kot venezuelska opozicija, je smešna," je še povedal v oddaji.

Nadaljujejo se zaslišanja članov

Medtem pa se pred ameriškim parlamentarnim odborom za preiskavo napada na Kapitol nadaljujejo zaslišanja članov ekstremističnega desničarskega gibanja Branilci prisege, ki sicer veljajo za Trumpove goreče privržence, nekateri pa se očitno zdaj kesajo za svoja dejanja. Stephen Ayres, obtožen sodelovanja v napadu, član Branilcev prisege, je dejal, da je bilo zanj vse skupaj tako, kot bi imel na očeh ogromne konjske plašnice. "Nisem videl, kaj se dogaja. Zame je bilo najpomembnejše, da sem končno sprevidel, da sem se umaknil, preden bi bilo prepozno," se spominja Ayres.

"Po našem zadnjem zaslišanju je predsednik Donald Trump poskušal poklicati eno od prič v preiskavi. Pričo, ki je še niste videli na teh zaslišanjih. Ta oseba se ni želela oglasiti ali odzvati na klic predsednika Trumpa in je namesto tega svojega odvetnika opozorila na klic," je dejala Liz Cheny, članica parlamentarnega odbora za napad na Kapitol.

V odboru ugotavljajo, kakšno vlogo so pravzaprav imeli Trump in njegovi sodelavci pri načrtovanju ali spodbujanju tega nasilnega upora. Sicer pa je prva pravnomočna obsodba za vdor v Kapitol padla že junija lani, ko je bila ena od udeleženk obsojena na tri leta pogojne kazni, plačati pa je morala tudi okoli 500 evrov denarne kazni.