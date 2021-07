Pravosodni minister ZDA ukazal zaustavitev izvrševanja smrtnih kazni

Pravosodni minister ZDA Merrick Garland je v četrtek zvečer izdal ukaz za začasno zaustavitev izvajanja smrtnih kazni na zvezni ravni, dokler ministrstvo ne pregleda politik in postopkov. Na usmrtitev trenutno po zvezni obsodbi čaka 46 moških, po zveznih državah pa 2500 moških in žensk.

Garlandov ukaz zadeva le 46 moških, ker pravosodno ministrstvo ZDA glede smrtnih kazni nima pristojnosti nad zveznimi državami. "Obstajajo resne skrbi glede nadaljevanja usmrtitev po ZDA, vključno s samovoljo uporabe, učinka na manjšine in zaskrbljujoče velikega števila oprostitev obsojenih na smrt in za druge resne zločine. Vse to zahteva tehten premislek in študijo zakonodajalcev," je sporočil Garland.

Biden zaskrbljen glede smrtnih kazni

Odkar je demokrat Joe Biden prevzel položaj predsednika ZDA še ni bila razpisana nobena usmrtitev. Biden je večkrat izrazil zaskrbljenost glede smrtne kazni in se zavzema za moratorij, ki je veljal že v času predsednika Baracka Obame, ko je bil Biden podpredsednik ZDA in nekaj let pred tem.

Predsednik Donald Trump je moratorij odpravil in v zadnjih sedmih mesecih njegovega mandata so usmrtili 12 moških in eno žensko. Garlandova revizija bo pregledala spremembe, ki jih je leta 2019 glede smrtne kazni na zvezni ravni uvedel Trumpov pravosodni minister Bill Barr. Ta je dovolil usmrtitve tudi s strelskimi vodi, ne zgolj s smrtonosno injekcijo.