Požara usodna za enoletnika in žensko, ki je praznovala rojstni dan #video

Najmanj 12 ljudi je umrlo, štirje pa so bili kritično ranjeni v požaru, ki je izbruhnil v stanovanjskem kompleksu v Bronxu, predelu New Yorka. P0žar v Mumbaju pa je bil usoden za najmanj 15 ljudi.

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU — FDNY (@FDNY) December 29, 2017

Župan New Yorka Bill de Blasio je sporočil, da je bil požar, ki ga je gasilo okoli 160 gasilcev, najbolj smrtonosen v zadnjih 25 letih v tem ameriškem mestu, kjer trenutno vladajo izredno nizke temperature.

Požarni alarm v petnadstropni stavbi se je oglasil okoli 19. ure po tamkajšnjem času. Evakuirane ljudi so nastanili v bližnji šoli. Med žrtvami je tudi enoletni otrok.

"Priča smo neverjetni tragediji," je dejal de Blasio. Vzrok požara še ni znan.

V Mumbaju v Indiji pa je zagorelo kmalu po polnoči v stavbi, ki gosti tudi priljubljeno restavracijo in nakupovalni center. Ogenj je stavbo zajel v 30 minutah, poročajo tuji mediji in dodajajo, da je požar izbruhnil nad streho restavracije. Časnik Times of India poroča, da so številni gosti restavracije zavetje pred ognjenimi zublji poiskali v straniščih restavracije in tam ostali ujeti.

Večina žrtev požara je umrla zaradi zadušitve. Med smrtnimi žrtvami so tudi 28-letnica, ki je v restavraciji praznovala rojstni dan, in njene prijateljice. Tudi vzrok tega požara še ni znan.