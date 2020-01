Požar v središču Zagreba uničil osem stanovanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V štirinadstropnem stanovanjskem poslopju v Zagrebu je v torek zvečer izbruhnil požar, ki je uničil dve stanovanji, še šest pa je poškodovanih. Zgorel je tudi večji del strehe. Stanovalce bloka v središču Zagreba so evakuirali. Požar so zagrebški gasilci uspešno pogasili, piše STA.

Požar je izbruhnil v torek okrog 20. ure v četrtem nadstropju stanovanjskega poslopja in se hitro razširil. Več kot 30 gasilcev je prispelo na kraj dogodka z desetimi vozili in požar so omejili v približno treh urah, še piše STA.

V požaru sta bili popolnoma uničeni dve stanovanji, dve delno, v štirih stanovanjih pa imajo manjšo gmotno škodo. Zgorelo je tudi približno 400 kvadratnih metrov strehe. Stanovalce vseh ogroženih stanovanj so evakuirali in oskrbeli, so danes za hrvaške medije potrdili gasilci.

Je požar povzročil grelec?

Potrdili so, da je bila ponujena zdravniška pomoč enemu stanovalcev, ki pa je zavrnil možnost, da bi ga oskrbeli v bolnišnici. Gasilci so napovedali, da bodo sanacija požarišča potekala dlje časa.

Medtem policija preiskuje vzroke požara. Ena izmed stanovalk je za hrvaško televizijo povedala, da je požar najverjetneje povzročil vključen grelec, še piše STA.