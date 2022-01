Potrjen prvi primer hkratne okužbe s koronavirusom in gripo

Iz Izraela poročajo o prvem uradno potrjenem primeru t. i. flurone, hkratne okužbe z novim koronavirusom in virusom gripe. Za piko na i so jo potrdili pri neki nosečnici, a na srečo hujšega, vsaj za zdaj, ni bilo, poroča vrsta tujih medijev, med njimi avstrijski Kronen Zeitung.

Dvojno okužbo so potrdili v bolnišnici v izraelskem mestu Peta Tikva. Okužena nosečnica, ki je medtem že rodila, ni cepljena niti proti covid-19 niti proti gripi. Kljub temu je po poročanju izraelskih medijev razvila le lažje simptome obeh bolezni. Ali bi lahko imela dvojna okužba hujše dolgotrajnejše posledice, strokovnjaki še ugotavljajo.

Izraelski virologi opozarjajo, da omenjeni primer zagotovo ni dejansko prva hkratna okužba z omenjenima virusoma. Prepričani so, da je bilo bolnikov s flurono že več, a jih pač niso testirali na oba virusa. Ime flurona je sicer sestavljanka angleške besede za gripo ("flu") in drugega dela besede "korona".

Pri otrocih lahko hkratna okužba predstavlja težji potek bolezni

Tudi evropski in drugi strokovnjaki ter proizvajalci cepiv so že pred tedni začeli svariti pred možnostjo dvojne okužbe z novim koronavirusom in virusom gripe, še posebej pri otrocih, kar bi lahko vodilo v bistveno težji potek bolezni.

Poleg tega so dosedanje raziskave pokazale, da so dvojne okužbe v primeru covid-19 pogoste. V neki ameriški študiji so pri kar 43 odstotkih covidnih bolnikov potrdili še kakšno drugo okužbo. Temu so večinoma sledili težji potek bolezni in večje tveganje za smrt.