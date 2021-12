Nov sev covid-19 omikron v vse več državah povzroča velike težave. Medtem ko večina zahodnih držav že vzpostavlja nove omejitve javnega življenja in vse več znanstvenikov in zdravnikov napoveduje kolaps zdravstvenega sistema, se je debata o morebitnih posledicah omikrona v zadnjih dneh začela tudi v Sloveniji. Tudi vse več slovenskih zdravniških organizacij opozarja na morebiten kolaps zdravstvenega sistema, včeraj pa je predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc celo napovedala, da se v štirih tednih lahko zgodi, da bo za delo sposobna le še polovica Slovencev. Razlog za to je nizka precepljenost Slovencev in sposobnost omikrona, da se širi veliko hitreje kot do zdaj prevladujoči sevi covid-19.

Da se omikron širi veliko hitreje kot sev delta, je jasno že nekaj tednov, poroča Euronews. Kako hitro, pa je večina držav dojela šele v zadnjih dneh. Lep primer so Velika Britanija, Francija in Grčija, ki že beležijo rekordne številke novoodkritih okužb, ki so bile še pred meseci nepredstavljive. Druge države, v katerih so se prve okužbe z omikronom pojavile kasneje, pa jim že strumno sledijo. Zato se vse več zdravnikov in drugih strokovnjakov pridružuje mnenju britanskih kolegov, ki so pred tedni napovedali, da je omikron nekaj, česar še nismo videli.

Včeraj v Sloveniji uradno potrdili 1.892 okužb

V četrtek je bilo v Sloveniji potrjenih 1.892 novih okužb s koronavirusom. To je 685 več kot prejšnji četrtek in 188 več kot včeraj. Kot je razvidno, je epidemija spet v porastu. Število potrjenih okužb je že peti dan zapored višje v primerjavi z istim dnem pred tednom dni, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Covid-19 Sledilnika.

Velika Britanija

Velika Britanija je prva razvita država, ki se je morala spoprijeti z eksponentno rastjo novih primerov okužb z omikronom. Še 26. decembra je število novih primerov padalo, zabeležili so sedemdnevno povprečje 1.113 novih okužb na milijon prebivalcev. Le tri dni kasneje, 29. decembra, je številka zrasla že na 1.917. V absolutnih številkah so v sredo v Veliki Britaniji potrdili 221 tisoč novih okužb.

NHS je zaradi hitre rasti novih primerov napovedala odprtje osmih začasnih bolnišnic po vsej državi. "Sicer ne vemo, koliko na novo okuženih oseb bomo morali hospitalizirati zaradi težjih simptomov okužbe. Vendar so številke novookuženih tako visoke, da se moramo pripraviti na najhujši scenarij," je ob najavi odprtja začasnih bolnišnic dejal Stephen Powis, ki je pri NHS odgovoren za Anglijo. NHS zato poleg osmih že napovedanih začasnih bolnišnic išče dodatne lokacije, kjer bi lahko poskrbeli vsaj še za štiri tisoč oseb, ki bi potrebovale zdravljenje.

Grčija

Število novih okužb je eksplodiralo tudi v Grčiji, kjer so še 20. decembra zabeležili sedemdnevno povprečje 427 novih okužb na milijon prebivalcev. Za primerjavo, v Sloveniji je bilo na isti dan 585 novih okužb na milijon prebivalcev. V sredo ta teden pa so v Grčiji imeli že 1.566 novih okužb na milijon prebivalcev oziroma skoraj trikrat več kot dober teden poprej.

V nekaterih delih Grčije omikron že predstavlja 70 odstotkov vseh novih okužb. "Trenutno se z omikronom okužijo predvsem predstavniki mlajših generacij, torej osebe, stare od 18 do 30 let. Večina okužbo sicer preživi asimptomatsko, torej večina sploh ne ve, da je okužena. Virus pa širijo naprej, zato nas zelo skrbi, kaj se bo zgodilo v začetku prihodnjega leta. Večina družin se bo namreč družila za praznike," je včeraj dejal grški minister za zdravje Thanos Plevris. Grčija je sicer nameravala 3. januarja uvesti nove ukrepe v boju z epidemijo, vendar so zaradi eksponentne rasti novih primerov javno življenje začeli omejevati že včeraj.

Med ukrepi je tudi obvezno nošenje mask FFP2, gostinski lokali so lahko po novem odprti le do polnoči, na delo od doma pa so poslali več kot 50 odstotkov zaposlenih v javni upravi.

Francija

10. decembra je bilo sedemdnevno povprečje novih okužb na milijon prebivalcev v Sloveniji in Franciji skoraj enako. Vendar se je v Sloveniji še dva tedna nadaljeval negativen trend, število novookuženih v Franciji pa je eksplodiralo. V sredo je tako bilo v Franciji sedemdnevno povprečje novih okužb 1.800 na milijon prebivalcev. To pomeni več kot 200 tisoč novih primerov na dan.

"Ne govorimo več o valu omikrona, temveč o plimnem valu," je včeraj stanje v državi opisal francoski zdravstveni minister Olivier Veran. V Parizu so od včeraj spet obvezne zaščitne maske tudi zunaj, kazni za kršitelje se začnejo pri 135 evrih.

ZDA, Italija, Španija …

Omenjene tri države pa niso edine, ki v zadnjih dneh beležijo eksplozijo novih okužb. Podobno se dogaja v skoraj vseh razvitih državah, od ZDA pa do Pirenejskega polotoka. Kot je razvidno iz spodnjega grafa, je število novih okužb v mnogo državah že doseglo rekordne številke.

Zlom zdravstvenih sistemov napoveduje tudi WHO

Da bo cunami okužb z različicama novega koronavirusa omikron in delta zdravstvene sisteme potisnil na rob propada, je po poročanju STA v sredo opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). "Zelo sem zaskrbljen, da omikron, ki je bolj prenosljiv in kroži hkrati z delto, vodi v cunami primerov. To je in bo še naprej povzročalo ogromen pritisk na izčrpane zdravstvene delavce in zdravstvene sisteme, ki so na robu zloma," je na konferenci za medije poudaril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.