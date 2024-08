Potapljač je o prisotnosti poginulega kita obvestil Miramarski morski rezervat, ki je ugotovil, da gre za primerek brazdastega kita.

Razlog za pogin najdenega kita ni znan, kot pa so navedli pri Miramarskem morskem rezervatu, je žival verjetno poginila pred največ tednom dni.

V severnem Jadranu vsakih nekaj let

Na severni polobli brazdasti kiti zrastejo do 22 metrov in pol in dosežejo težo okoli 50 ton. To je druga največja žival na svetu in edini stalno prisotni vosati kit v Sredozemlju. Raziskovalci ga v severnem Jadranu povprečno opazijo na vsakih nekaj let.

Njihovi vrstniki na južni polobli lahko dosežejo do 26 metrov dolžine in 80 ton. O teh živalih ostaja sicer še veliko neznanega.