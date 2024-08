Pogrešanega 45-letnika so potapljači našli mrtvega v reki Soči

Iz Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sporočili več podrobnosti o pogrešanem moškem, ki so ga iskali od ponedeljka. Okoli poldneva so ga v četrtek mrtvega našli potapljači v strugi reke Soče.

Okoli 11.30 so potapljači moškega našli mrtvega v globini štirih metrov v strugi reke Soče, približno sto metrov od cestnega mostu v Solkanu proti državni meji z Republiko Italijo.

Obsežna iskalna akcija

"Pokojnega so policisti PU Nova Gorica in reševalci oz. pripadniki sil za zaščito in reševanje (gasilci, potapljači, vodniki reševalnih psov) več dni iskali na Cerkljanskem, Idrijskem, Tolminskem in Goriškem. V obsežni iskalni akciji za pogrešanim je bil med drugim vključen tudi helikopter Letalske policijske enote, prav tako so pri iskanju sodelovali tudi policisti generalne policijske uprave, ki so območje Solkana in širše okolice pregledovali z brezpilotnim zrakoplovom (dronom)," je potek iskalne akcije opisal Dean Božnik iz novogoriške policijske uprave.

Po do zdaj znanih podatkih na truplu niso našli znakov nasilja. Da bi ugotovili natančen vzrok njegove smrti, so odredili sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.