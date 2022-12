Poštarja s 15 tisoč evri pokojnin našli mrtvega z zvezanimi rokami

V Črni gori so ob reki Morači našli truplo poštarja, ki je imel pri sebi za 15 tisoč evrov pokojnin, ki naj bi jih razdelil upokojencem. Našli so ga z zvezanimi rokami, so sporočili s policije.

CRNA GORA: Poštar nestao sa penzijama: Imao je kod sebe 15.000 eura - https://t.co/2Ux9zWj0Ry pic.twitter.com/n0z6IqJqJe — Sandzaklive (@Sandzaklive) December 19, 2022

Truplo mladega poštarja Miloša Stamatovića so z zvezanimi rokami našli domačini v torek okoli 10. ure na bregu Morače v naselju Botun.

Na teren je odšel s 15 tisoč evri pokojnin, da bi jih vročil upokojencem, a so po odkritju trupla v njegovem avtomobilu v bližini odkrili le od dva do tri tisoč evrov, preostali denar pa še iščejo.

Hrvaški Index še navaja, da mediji poročajo, da bi zvezane roke na sprednji strani trupla lahko nakazovale na umor.

Vzrok smrti bodo ugotavljali z obdukcijo, ki so jo odredili na tožilstvu. "Obstaja določeno število sledi, ki so jih policisti dobili na kraju. Našli so avtomobil, poteka zbiranje obvestil in razjasnjevanje okoliščin izginotja oškodovanca, da bi ugotovili, ali je smrt nastopila zaradi nasilja ali česa drugega," je za Press povedal policijski vir.

Po izginotju so poštarja iskali sodelavci, policisti in sovaščani iz Danilovgrada.