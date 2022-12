Državljani rajha in nemška skrajna desnica v porastu

German officials have warned of "a terrorist threat from the Reichsbuerger milieu" after 25 people were held over an alleged plot to overthrow the government. https://t.co/Ojjkj4yd58 — SBS News (@SBSNews) December 7, 2022

Nemška policija je v sredo v enajstih od 16 zveznih dežel, pa tudi v Avstriji in Italiji, izvedla racije in aretirala 25 domnevnih članov skrajno desnega gibanja. Pridržani so obtoženi, da so načrtovali strmoglavljenje vlade in teroristični napad na parlament.

Na nevarnost nasilja Državljanov rajha je opozarjalo že omenjeno poročilo, ki je ugotovilo, da ima okoli 500 pripadnikov tega gibanja vsaj eno dovoljenje za strelno orožje, poroča portal Deutsche Welle. Po navedbah obveščevalcev je bilo leta 2021 nekaj več kot pet odstotkov pripadnikov gibanja opredeljenih za desničarske ekstremiste.

Več obtoženih za umor ali poskus umora

V minulih letih so Državljanom rajha pripisali številne resne zločine, več njih je bilo tudi obtoženih umora ali poskusa umora. Posebej izrazito rast zločinov so obveščevalci zabeležili v pandemičnih letih 2020 in 2021, ko so našteli več kot tisoč kaznivih dejanj, od tega 184 nasilne narave.

Državljani rajha sicer niso homogena skupina, je ugotovila študija fundacije Amadeu Antonio, ki se specializira v preučevanju skrajno desnih gibanj v Nemčiji. Državljana rajhi verjamejo v različne desne ideologije, ki so različno militantne, združuje pa jih prepričanje, da Nemčija ni suverena država, saj naj bi jo obvladoval nekdo iz ozadja.

Skupno jim je tudi, da zavračajo aktualno ustavno ureditev in institucije, mnogi med njimi pa verjamejo, da bi se morala Nemčija ozemeljsko razširiti do meja nekdanjega imperija ali tretjega rajha. V skladu z revizionistično ideologijo so med člani razširjene tudi antisemitske teorije zarote.

Princ je, "žal, nori starec"

Ob morebitnem državnem udaru naj bi novi voditelj Nemčije postal 71-letni princ Heinrich XIII. Reuss, potomec plemiške družine z več kot 800-letno zgodovino, ki je znan po idejah o oživitvi monarhije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vendar pa so Reussa, ki je sicer nepremičninski poslovnež, skupaj z drugimi domnevnimi zarotniki prav tako aretirali. Hkrati so preiskali tudi njegov grad v Bad Lobensteinu na vzhodu zvezne dežele Turingija, kjer je njegova družina nekoč vladala nad obsežnim ozemljem in kjer naj bi skupaj z drugimi zarotniki načrtoval strmoglavljenje nemške vlade.

Princ je, "žal, nori starec", je za AFP povedal sedanji vodja družine, princ Heinrich XIV. Reuss, in dodal, da so "s črno ovco družine" prekinili stike že pred 14 leti.

Med osumljenimi v najnovejši policijski operaciji so tudi pripadnik specialnih sil nemške vojske KSK in več rezervistov oboroženih sil. Na seznamu osumljenih naj bi prav tako bil nekdanji poslanec skrajno desne stranke Alternative za Nemčijo, še navaja Deutsche Welle.

Strokovnjaki že več let opozarjajo pred pojavom desničarskega ekstremizma znotraj nemških varnostnih agencij in vojske.

Julija 2020 je takratna obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer razpustila enoto KSK, ko je prišlo na dan, da so njeni pripadniki uporabljali nacistični pozdrav z iztegnjeno desnico in na zabavah predvajali glasbo, priljubljeno med desnimi skrajneži. Policija je takrat pri enem od vojakov doma tudi našla večjo količino streliva in eksplozivov.