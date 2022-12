Nemčija pretresena: napadalec na poti v šolo ubil deklico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so preiskali bližnjo stavbo in osumljenca našli z nožem v rokah, s katerim naj bi napadel deklici (slika je simbolična). Foto: Reuters

V južni Nemčiji v vasi Illerkirchberg sta bili med hojo v šolo napadeni deklici, stari 14 in 13 let. Starejša deklica je umrla v bolnišnici, mlajša pa je bila hudo poškodovana, poroča BBC.

Nemška policija je aretirala 27-letnega moškega, ki je v ponedeljek zjutraj na poti v šolo napadel deklici, stari 14 in 13 let. Starejša deklica je umrla v bolnišnici, 13-letnica pa po poškodbah okreva in ni v smrtni nevarnosti.

Šlo naj bi za moškega iz zavetišča za begunce. Policisti so preiskali bližnjo stavbo in osumljenca našli z nožem v rokah, s katerim naj bi napadel deklici. Poleg njega so pridržali še dva moška. Osumljenec je pod policijskim nadzorom v bolnišnici.

"Vse, kar je povezano s tem, je za zdaj povsem nejasno," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik policije Wolfgang Juergens.

Pretresena vsa država

Illerkirchberg je majhno mesto z manj kot 5.000 prebivalci. Župan Markus Haeussler je dejal, da so vsi v mestu v šoku.

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je dejala, da jo je grozna novica pretresla. "Žalujem za ubito deklico in iskreno upam, da si bo poškodovana opomogla. Policija intenzivno preiskuje vsa ozadja," je zapisala na Twitterju.