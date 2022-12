Načrtovali naj bi napad na parlament: nemška policija aretirala 25 skrajnežev

Gibanje Državljani rajha vključuje neonaciste, teoretike zarote, ljubitelje orožja in tudi nekdanje vojake. Člani gibanja zavračajo legitimnost Zvezne republike Nemčije in njenih državnih institucij, se izogibajo plačevanju davkov in so pogosto v sporu z oblastmi.

Gibanje Državljani rajha vključuje neonaciste, teoretike zarote, ljubitelje orožja in tudi nekdanje vojake. Člani gibanja zavračajo legitimnost Zvezne republike Nemčije in njenih državnih institucij, se izogibajo plačevanju davkov in so pogosto v sporu z oblastmi. Foto: Guliverimage

Nemška policija je danes v enajstih od 16 zveznih dežel, pa tudi v Avstriji in Italiji, izvedla racije in aretirala 25 članov skrajno desnega gibanja Državljani rajha, osumljenih načrtovanja terorističnega napada na parlament, je sporočilo nemško zvezno tožilstvo.

V zgodnjih jutranjih racijah je sodelovalo več kot 3.000 policistov, vključno z elitnimi protiterorističnimi enotami, preiskali pa so več kot 130 nepremičnin, kar so nemški mediji opisali kot eno največjih policijskih akcij v državi do zdaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nemški minister za pravosodje Marco Buschmann je na Twitterju že pohvalil racije in dejal, da je to dokaz, da je Nemčija sposobna braniti svojo demokracijo.

Demokratie ist wehrhaft: Seit heute Morgen findet ein großer Anti-Terror-Einsatz statt. Der Generalbundesanwalt ermittelt gegen ein mutmaßliches Terror-Netzwerk aus dem Reichsbürger-Milieu. Es besteht der Verdacht, dass ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant war. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) December 7, 2022

Gibanje ima približno 21 tisoč privržencev

"Zavedajo se, da je njihov načrt mogoče uresničiti le z uporabo vojaških sredstev in nasilja nad državnimi predstavniki," opozarja zvezno tožilstvo. Nemška obveščevalna služba pa ocenjuje, da ima gibanje trenutno približno 21 tisoč privržencev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.