Posnetek nadzorne kamere razkril silovito trčenje sredi Zagreba #video

V ponedeljek zgodaj zjutraj, okoli 4. ure, se je 31-letni voznik v Zagrebu z audijem silovito zaletel v tramvajsko postajo in pristal v bolnišnici.

Video: Jutarnji.hr

Voznik se je najprej zaletel v dva semaforja za pešce, nato pa pot nadaljeval do postajališča v bližini glavne pošte na Branimirovi ulici, poroča Jutarnji.hr. Med trkom so deli postajališča odleteli na avtomobile, parkirane v bližini, kar je povzročilo še več škode. 31-letnika, ki se je hudo poškodoval, so odpeljali v bolnišnico.

Ispovijest poduzetnika koji je Audijem A6 pomeo tramvajsku stanicu: 'Vozim 13 godina i nemam kaznu ni za prekršaj, ali tu večer sam popio koju čašicu...' https://t.co/0fnnDOzt1t pic.twitter.com/QZESBaW0JN — Jutarnji List (@jutarnjihr) February 27, 2020

Vesel je, da se nobenemu ni nič zgodilo

Voznik Kristijan Perić ima vozniško dovoljenje 13 let. Povedal je, da pred tem nikoli ni zagrešil prometne nesreče. V ponedeljek zvečer je bil v lokalni kavarni, kjer si je privoščil nekaj kozarčkov. Na poti domov je zaspal za volanom in izgubil nadzor nad vozilom. Prometne nesreče se ne spominja, spomni se šele jutra v bolnišnici. Vesel je, da se nobenemu ni nič zgodilo, saj ve, da je na tem postajališču čez dan veliko ljudi.