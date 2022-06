Porušena tribuna: najmanj 500 poškodovanih in štirje umrli

Na posnetku je videti, kako se je na stadionu zrušila trinadstropna lesena tribuna, polna gledalcev.

At least four people killed, hundreds injured in stadium collapse at bullfight in El Espinal, Colombia; president-elect warns against further shows pic.twitter.com/PIqAUdyKNG — Factal News (@factal) June 26, 2022

Po zrušitvi tribune so bika še naprej nabadali

Medtem ko so ljudje bežali pred razbitinami tribune, ki se je porušila, se je po ringu še vedno sprehajal bik, ki je bil pred tem v ringu.

Na tradicionalnem nedeljskem dogodku "corraleja", ki je bil del praznovanja priljubljenega festivala San Pedro, so člani javnosti vstopili v ring in se spopadli z biki. Po zrušitvi tribune so bika, ki je ostal v ringu, še naprej zabadali s sulicami in ga mučili.

Hi everyone! Just a heads up, this isn’t the first time the same improvised structure collapsed, also after that awful event happened the bull continued to be tortured and st4bbed by bystanders.

Corralejas shouldn’t be allowed here in Colombia. pic.twitter.com/CZttaOPx99 — yonaguni (@YONAGUNl__) June 26, 2022

Da bi oskrbeli poškodovane, so aktivirali vse bolnišnice, s katerimi jih lahko oskrbijo, je guverner povedal lokalnim medijem. Espinalski župan Juan Carlos Tamayo je na družbenih omrežjih potrdil nesrečo in državljane pozival, naj zapustijo območje.

"Globoko obžalujemo to, kar se je zgodilo. Vse državljane, ki so na tem območju, prosim za evakuacijo, oblasti se že odzivajo na izredne razmere, poškodovane pa so odpeljali v bolnišnice. Prosim, evakuirajmo se, pomagajmo oblastem, da opravijo svoje delo," je dejal Tamayo.

Multiple dead, hundreds injured in stadium collapse at bullfight in El Espinal, Colombia. pic.twitter.com/crmJqjgAAm — Brian X- Veterans for the Constitution (@admiral747) June 27, 2022

Novoizvoljeni predsednik za prepoved bikoborb

Odhajajoči predsednik Ivan Duque je dejal, da bo potekala preiskava, medtem ko je novoizvoljeni predsednik Gustavo Petro pozval lokalne uradnike, naj takšne dogodke prepovejo.

"Župane prosim, naj ne dovolijo več dogodkov, ki vključujejo smrt ljudi ali živali," je dejal. Dodal je, da se takšna nesreča ni zgodila prvič. V soboto je bilo med prireditvijo "corralejas" v El Espinalu poškodovanih več ljudi. V začetku tega meseca je ena oseba umrla, ko jo je bik nabodel na prireditvi v mestu Repelon. Orozco je dejal, da bo njegova regionalna oblast prepovedala omenjene prireditve, saj so nevarne in krute za živali. Bodoči voditelj Petro je v času, ko je bil župan kolumbijske prestolnice Bogota, prepovedal bikoborbe v glavni areni, so zapisali pri BBC.