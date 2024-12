Poročilo: Enakost spolov v EU narašča, Slovenija pod povprečjem

Enakost spolov v Evropski uniji počasi narašča in je bila v letu 2024 za 0,8 točke višja kot lani, izhaja iz letošnjega indeksa enakosti spolov, ki ga je danes predstavil Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE). Slovenija se je s 70,1 točke uvrstila nekoliko pod povprečje EU, ki letos znaša 71 točk od 100.

Indeks enakosti spolov v EU za leto 2024 kaže, da se EU počasi približuje "uniji enakosti", vendar pa se ob vse večji politični in gospodarski negotovosti ne smemo zadovoljiti s skromnimi dosežki, je ob objavi poročila za letošnje leto sporočil inštitut EIGE.

Od stotih točk na indeksu, kar bi pomenilo popolno enakost med spoloma, je povprečje med članicami EU znašalo 71 točk, kar je za 0,8 točke več kot lani. Razlike med državami članicami so velike, pri čemer so nekatere zabeležile precejšnje izboljšave, druge pa stagnirale ali celo nekoliko nazadovale.

Vodilna še vedno Švedska

Najvišjo stopnjo enakosti spolov v EU je enako kot lani dosegla Švedska z 82 točkami, na drugem mestu sta z 78,8 točke izenačeni Nizozemska in Danska. Najnižjo enakost spolov so zabeležili v Romuniji, ki je na indeksu dosegla 57,5 točke. Slovenija je s 70,1 točke izenačena z Malto na 12. mestu. Od lani se je enakost spolov v Sloveniji glede na podatke EIGE izboljšala za 0,7 točke.

EIGE poudarja, da je Sloveniji v zadnjih letih uspelo zmanjšati zaostanek za nekaterimi državami in je med 15 članicami EU, ki se na področju enakosti spolov približujejo povprečju. Osem držav – Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška – pa napreduje počasneje in zaostaja za preostalimi.

Najpočasnejši napredek na področju zdravja

Indeks enakosti spolov EIGE rezultate deli na šest področij: delo, denar, čas, znanje, zdravje in družbenopolitična moč. Slovenija je največji napredek v primerjavi z lanskim letom dosegla na področju družbenopolitične moči, rahlo pa je nazadovala na področju znanja.

V EU je sicer najpočasnejši napredek na področju zdravja, glavna gonilna sila sprememb pa je prav področje družbenopolitične moči (povišanje za 19,5 točke od leta 2010). To po navedbah EIGE zrcali večjo enakost spolov v odločevalskih procesih, vendar pa se je denimo letos prvič po 45 letih zmanjšal delež žensk v Evropskem parlamentu.

"Vključujoča in enakopravna EU ostaja oddaljena in negotova, če države članice v političnih in gospodarskih programih ne bodo dale prednosti vprašanjem enakosti spolov. Enakost spolov je temelj za močnejšo Evropo," je ob objavi indeksa za leto 2024 dejala direktorica EIGE Carlien Scheele.