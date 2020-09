Pompeo Turčijo pozval, naj preneha aktivnosti v vzhodnem Sredozemlju

"Zaskrbljeni smo zaradi turških raziskav naravnih virov na območjih, na katerih Grčija in Ciper izvajata jurisdikcijo v vzhodnem Sredozemlju," je na novinarski konferenci v Nikoziji po srečanju s ciprskim predsednikom Nikosom Anastasiadesom in ciprskim zunanjim ministrom Nikosom Kristodulidesom povedal ameriški državni sekretar Mike Pompeo.

"Povečane vojaške napetosti ne pomagajo nikomur, razen nasprotnikom, ki bi radi videli delitve znotraj transatlantske enotnosti," je poudaril ameriški zunanji minister in pozval h krepitvi sodelovanja v regiji. Ta je po njegovih besedah absolutno nujna tudi za trajno energetsko varnost: "Države v regiji morajo diplomatsko reševati spore, še posebej glede varnosti, energetskih virov, in pomorske spore."

Pompeo Ciper opozoril, da se v njihovih pristaniščih ustavljajo ruske ladje

Ciprski predsednik Anastasiades se je ZDA zahvalil za ostro obsodbo turških "nezakonitih vrtanj" v izključno ciprski gospodarski coni. Tudi sam je Turčijo pozval k prenehanju iskanja nafte in plina v vzhodnem Sredozemlju, s čimer Ankara razburja Ciper in Grčijo. Ciper je pripravljen na dialog, je še dodal Anastasiades.

Pompeo je ob tem opozoril Ciper, da se v njihovih pristaniščih ustavljajo ruske vojaške ladje. V Nikozijo je sicer prišel nekaj dni po obisku ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova na tem otoku, ki je ponudil vlogo "mirovnega posrednika" v regiji. "Vemo, da vsa ruska vojaška plovila, ki se ustavljajo v ciprskih pristaniščih, niso na humanitarni misiji v Siriji, zato Ciper in predsednika prosimo, da razmislita o naši zaskrbljenosti," je še dejal Pompeo.

Napetosti v regiji so se v soboto sicer še stopnjevale, ko je Turčija kljub grožnjam EU s sankcijami začela pomorske vaje ob obali Cipra. Najnovejši spor med Atenami in Ankaro je izbruhnil julija, ko je Turčija napovedala začetek iskanja nafte in plina v Sredozemskem morju, in sicer na območju okoli 180 kilometrov od grškega otoka Kastelorizo. Turčija zatrjuje, da raziskave potekajo v njenem epikontinentalnem pasu, Grčija pa trdi, da gre za izključno njeno gospodarsko cono.