Poljske zdravstvene oblasti so prebivalce pozvale, naj otroke cepijo proti otroški paralizi, potem ko so ta mesec med rednimi pregledi v kanalizaciji v Varšavi odkrili virus, poroča Euronews.

Poljski glavni sanitarni inšpektorat je dejal, da prisotnost virusa ne pomeni nujno, da so ljudje bolni, so pa lahko ogroženi tisti, ki niso bili cepljeni proti otroški paralizi.

Novi ukrepi na Poljskem tako vključujejo intenzivnejše testiranje odplak v Varšavi, obnovitev zalog cepljenja in posodobitev seznama otrok, ki še niso cepljeni.

Poljski inšpektorat je dejal, da je bilo okoli 86 odstotkov triletnikov v državi cepljenih proti otroški paralizi, da bi preprečili širjenje virusa, pa mora bit cepljenih vsaj 95 odstotkov otrok.

Zadnji primer otroške paralize na Poljskem je bil leta 1984. WHO je evropsko regijo leta 2002 razglasila za območje brez otroške paralize.

Kako se prenaša in kakšni so simptomi?

Otroška paraliza se najpogosteje prenaša s stikom z okuženo osebo, redkeje z okuženo vodo ali hrano. Večinoma prizadene otroke, mlajše od petih let. Večina okuženih ljudi nima simptomov, vendar lahko v hudih primerih otroška paraliza v nekaj urah napade živčni sistem in povzroči paralizo, poroča Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ocenjujejo, da eden od dvesto primerov otroške paralize povzroči trajno paralizo, običajno nog.