Poljska bo na meji z Belorusijo vzpostavila varovalni pas

Poljska se je zaradi nezakonitega tihotapljenja migrantov odločila, da bo na meji z Belorusijo vzpostavila varovalni pas, je danes sporočil poljski premier Donald Tusk. Kot je dejal, bo ta širok približno 200 metrov, na nekaterih delih pa do dva kilometra, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Naloga države je, da varuje mejo, in tega ne moreta spremeniti niti politika niti človeška čustva," je po seji poljske vlade v mestu Bialystok na vzhodu Poljske dejal Donald Tusk in dodal, da bo pas ponekod, denimo na območju naravnih rezervatov, širok tudi do dva kilometra, a teh odsekov ne bo veliko.

"Gre seveda za to, da nezakonitim migrantom otežimo prečkanje poljsko-beloruske meje in ustvarimo boljše pogoje za mejno stražo, policijo in vojake," je še pojasnil.

Poljski premier je maja Rusijo obtožil, da organizira in usklajuje tihotapljenje več tisoč migrantov na Poljsko oz. v Evropo preko Belorusije. V istem času je napovedal tudi, da bo Varšava za utrjevanje in varovanje svoje meje z Belorusijo in rusko eksklavo Kaliningrad namenila več kot 2,3 milijarde evrov.

Leta 2022 je sicer Poljska, ki velja za eno največjih podpornic Ukrajine v boju proti ruski agresiji, na 186 kilometrih sicer približno 400-kilometrske meje z Belorusijo že postavila pet metrov visoko kovinsko ograjo s kamerami in senzorji, da bi odvrnila nezakonito prečkanje meje. Podobne ukrepe je uvedla tudi na meji z eksklavo Kaliningrad.

Po uradnih podatkih poljskih oblasti so letos zabeležili več kot 13 tisoč poskusov nezakonitega prečkanja meje iz Belorusije.

Kijev zanika ruske navedbe o zavzetju vasi na severu Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes zanikal trditve čečenskega voditelja Ramzana Kadirova o zavzetju vasi v regiji Sumi na severu Ukrajine. Moskva ob tem poroča o napredku na vzhodni fronti v regiji Doneck, z območja ob meji med državama v ruski regiji Belgorod pa poročajo o novih ukrajinskih napadih.

Zelenski je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zanikal trditve Ramzana Kadirova, ki je v nedeljo dejal, da so ruske sile zavzele vas Riživka v regiji Sumi na severu Ukrajine neposredno ob ruski meji. Odziva iz Moskve za zdaj ni bilo.

Po besedah ukrajinskega predsednika gre za poskus propagandne operacije. Dodal je, da imajo ukrajinske sile v regiji Sumi "popoln nadzor", ruske sabotažne skupine, ki so tam delovale, pa so bile "uničene".

Regija Sumi leži ob meji z Rusijo na severu Ukrajine in od začetka vojne leta 2022 ni doživela večjega ruskega kopenskega napada. Zelenski je ob tem ponovil, da najtežji boji potekajo v industrijski regiji Doneck na vzhodu in da ukrajinske sile delajo vse, da bi tam stabilizirale svoje položaje.

Iz ruske regije Belgorod znova poročajo o ukrajinskih napadih

Obrambno ministrstvo v Moskvi je medtem danes zatrdilo, da ruske sile še naprej prodirajo globlje v regijo Doneck in so zavzele vas Staromajorskoje, ki leži na jugozahodnem robu regije Doneck. Rusija naj bi se ob zastoju kopenske ofenzive v regiji Harkov na severu države znova osredotočila na vzhodni in južni del fronte.

Iz ruske regije Belgorod ob meji z Ukrajino medtem znova poročajo o ukrajinskih napadih, v katerih je bilo danes v mestu Šebekino po navedbah tamkajšnjega guvernerja Vjačeslava Gladkova ranjenih najmanj sedem ljudi, med njimi novinar televizijske mreže Rosija 24.

