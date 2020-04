Policistka v nedolžnem incidentu skoraj ob življenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kako nevarno je lahko delo policistov v času novega koronavirusa, zelo nazorno kaže tudi zgornji videoposnetek iz New Yorka. Moški, ki sta ga policista pridržala, ker je mimo pravil vstopil na postajo podzemne železnice, je namreč policistko tako močno brcnil, da je s perona podzemne železnice padla na tirnice.

Po poročanju tabloida TMZ sta newyorška policista 25-letnega moškega v petek zgodaj zjutraj pridržala, ker ni plačal vozovnice za podzemno železnico, ampak je pred vstopom na metro zgolj preskočil vrtljivi križ. Kot je razvidno iz zgornjega posnetka, se je moški pridržanju upiral in začel brcati policistko. Ob tem je oba policista izzival, naj mu zlomita vrat.

Policistka ob udarcu izgubila ravnotežje in s perona padla na tirnice

Policistka se je pred njegovimi udarci sprva uspešno branila, potem pa jo je pridržani presenetil z močnim udarcem v prsi. Policistka je ob udarcu izgubila ravnotežje in s perona metroja padla na tire. Pri tem je imela izjemno veliko sreče. Če bi v tistem trenutku mimo pripeljal vlak, bi bila najverjetneje mrtva.

Ker se to na srečo ni zgodilo, jo je policistka odnesla samo z zlomljenim zapestjem. Po incidentu so jo reševalci odpeljali v bolnišnico, 25-letnega moškega, ki jo je udaril, pa so napotili psihiatrični pregled.