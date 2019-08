Policista v ZDA na konju za seboj na vrvi vodila Afroameričana #foto

Time to call Galveston Police Chief Vernon Hale 409-765-3790 and demand these cops are no longer employed. #BlackLivesMatter #homelessarepeopletoo pic.twitter.com/X8hRNcP2Eu — Treehorse (@TreeHorseMusic) August 6, 2019

Vodja policije v teksaškem mestu Galveston Vernon Hale je pojasnil, da bi morali policisti Donalda Neelyja, ki so ga aretirali v soboto, prepeljati na policijsko postajo v avtomobilu, ampak so bili na voljo le policisti na konju.

"Čeprav je to uveljavljena tehnika in najboljša praksa v nekaterih primerih, verjamem, da naši policisti niso dobro presodili v tem primeru," je dejal Hale v ponedeljek. Ob tem se je opravičil Neelyju za nepotrebno osramotitev in zagotovil, da v prihodnje ne bodo več uporabljali te tehnike.

Nekateri aktivisti so njegov odziv označili za zelo slabega. Drugi pa so pozvali k ukrepom proti vpletenim policistom, ker so ponižali Neelyja na način, ki obuja skrajna rasistična dejanja iz preteklosti.