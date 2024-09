Policist na pomoč zmedenemu vozniku kar med vožnjo #video

Namestniki šerifovega urada okrožja Macomb so 12. septembra na cesti naleteli na voznika, ki je vozil približno osem kilometrov na uro. Ker ni mogel ustaviti, so vključili modre luči in sirene ter se mu počasi približali.

63-letni moški za volanom poltovornjaka je bil videti zmeden in navodil policistov ni razumel, čeprav mu je v nekem trenutku uspelo spustiti okno in za kratek čas pritisniti na zavoro.

Policist, ki je bil na sovoznikovi strani patruljnega vozila, je nato splezal skozi okno v poltovornjak, medtem ko sta se vozili počasi premikali, in čez nekaj trenutkov ustavil vozilo 63-letnika.

Policisti so hitro poklicali družinskega člana in se pozanimali o voznikovem zdravstvenem stanju, gasilci okrožja Clinton pa so na terenu začeli oskrbo voznika. Po navedbah policije so moškega nato odpeljali v bolnišnico v nadaljnjo zdravniško oskrbo.