Policijska konja pobegnila iz hleva in blokirala avtocesto #video

Par konj je konec tedna pobegnil iz policijskega hleva, se prebil na najdaljšo avtocesto v ZDA in tam začasno upočasnil promet.

Nadzorni videoposnetki, ki jih je na spletu objavil transportni oddelek v Ohiu, kažejo, kako konja vijugata med avtomobili, ki jima prihajajo nasproti. Konjema je nato sledil policijski avto z utripajočimi lučmi. Kmalu sta se umaknila na travnato površino.

Policisti so potrdili, da sta konja njihova. "Lahko potrdimo, da sta danes med vajo dva clevelandska policijska konja nenamerno zašla," je povedal policijski narednik Wilfredo Diaz in dodal, da so policisti konjeniki nemudoma našli oba konja in poskrbeli za varnost.