Policija v nedeljo zvečer ni odkrila identitete domnevnega napadalca, sporočila je le, da je latinskoameriškega izvora. V povezavi z napadom so aretirali še nekaj mladoletnikov, vendar njihovih imen prav tako niso razkrili.

Policisti so po uvodnih izjavah prič iskali belopoltega moškega, na koncu se je izkazalo, da je šlo za mladoletnika, ki so ga ujeli v soboto med prometno kontrolo in pri tem zasegli tudi strelno orožje. V istem nakupovalnem centru Mayfair je februarja letos policist ustrelil in ubil temnopoltega 17-letnika, ki naj bi grozil s pištolo in poskušal pobegniti, piše STA.