Trumpovi pravniki zahtevajo ponovno štetje glasovnic v Georgii

Dan pred tem sta sicer guverner Brian Kemp in državni sekretar te države Brad Raffensperger oba potrdila veljavnost rezultatov. Tako Kemp kot Raffensperger sta republikanca, navaja STA.

Ker je bil rezultat tesen, ima Trump pravico do ponovnega štetja

V posameznih okrožjih so že izvedli ponovno štetje glasovnic, a to rezultata, ki je šel na državni ravni v prid demokrata Bidna, ni spremenilo. A ker je razlika manjša od 0,5 odstotka, ima Trumpova kampanja pravico do zahteve po ponovnem štetju glasovnic na ravni celotne zvezne države, poroča STA. Trumpovi odvetniki so zahtevo utemeljili s trditvami o "lažnih rezultatih" in "nezakonitih glasovnicah", vendar pa konkretnih dokazov za te trditve ob predstavitvi zahteve niso predstavili.

S podobnimi argumenti tudi v drugih državah

Trump sicer poskuša s podobnimi zahtevami tudi v drugih zveznih državah, kjer je izgubil volitve. A sodišča za zdaj argumentom njegovih pravnikov niso prisluhnila. Več njegovih tožb je že bilo zavrnjenih. Med drugim je v soboto zvezno sodišče v Pensilvaniji zavrnilo zahtevo, da v tej zvezni državi ne bi smeli potrditi izidov volitev. S tem pa je odprlo pot, da bodo rezultati volitev v ponedeljek potrjeni tudi v Pensilvaniji, še navaja STA.

Trumpovi odvetniki namreč po ugotovitvah sodnika navajajo zgolj špekulativne obtožbe, za katere nimajo dokazov, je odločil sodnik. Poskušali so sicer izločiti več milijonov glasovnic, ki so prispele po pošti. A argumenti in predstavljeni dokazi ne bi zadostovali niti za razveljavitev glasu enega samega volivca, je utemeljil sodnik. "Naši ljudje, naši zakoni in naše institucije zahtevajo več," je poudaril. Tudi v Pensilvaniji, ki ima pomembnih 20 elektorskih glasov, je zmagal Biden. Skupaj je Trumpov demokratski izzivalec na volitvah 3. novembra zbral 306 elektorskih glasov. Za zmago jih je potrebnih 270, še poroča STA.