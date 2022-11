Policija po objavi krutega posnetka aretirala tri medicinske sestre #video

Na posnetku, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, ena izmed medicinskih sester brca in udarja starejšo gospo ter se ji smeji. Hčerka pretepene stanovalke doma je povedala, da je posnetek videla v službi in da ne more verjeti, da so modrice, ki jih je videla na mami, od tega.

Oče ene izmed medicinskih sester se je javno opravičil

Dve medicinski sestri sta osumljeni napada, tretjo pa so ovadili zaradi nedovoljenega snemanja in fotografiranja. Zaradi suma vplivanja na priče so jima odredili 30-dnevni pripor. Sodišče je povedalo, da obstaja možnost znižanja kazni, a so jo zaradi vpliva na zadevo zavrnili.

Osumljene se lahko na odločitev sodišča pritožijo. Oče medicinske sestre, ki so jo posneli, kako udarja žensko, se je za sramotno dejanje njene hčerke javno opravičil.