Pogrešani deček dva dni preživel v divjini

V ameriški zvezni državi Montana je štiriletni deček izginil z dvorišča domače hiše in dva dni sam preživel v divjini. Našli so ga lačnega, žejnega in premraženega, saj so bile temperature pretekli konec tedna blizu ledišča.

Ryker Webb was “in good spirits and apparently healthy, although hungry, thirsty, and cold.” https://t.co/I6CVfEr2Jx — TODAY (@TODAYshow) June 7, 2022

Potem ko so ga nazadnje videli med igranjem z družinskim psom na dvorišču hiše na vzhodni strani jezera Bull južno od mesta Troy so 4-letnega Rykerja Webba v petek popoldne razglasili za pogrešanega.

Iskanje ovirale slabe vremenske razmere

Iskalno akcijo so konec tedna oteževale "zelo slabe vremenske razmere z dežjem, slaba vidljivost in nizka oblačnost", so sporočili iz šerifovega urada okrožja Lincoln. V soboto so se temperature v mestu Missoula v zvezni državi Montana spustile na dobre štiri stopinje Celzija, je v sporočilu za javnost zapisal šerifov urad.

Dva dni pozneje so Rykerja našli ob cesti približno 3,9 kilometra od doma, so sporočili iz šerifovega urada. Otrok je bil "dobre volje in očitno zdrav, čeprav je bil lačen, žejen in podhlajen", so še zapisali v šerifovi izjavi. Rykerja so odpeljali v medicinski center Cabinet Peaks, kjer so ga pregledali in ocenili njegovo zdravstveno stanje, poroča Daily Mail.

Missing boy found after surviving 2 days alone in cold, Montana wilderness https://t.co/bBhYKUO9nK pic.twitter.com/wwcVU7k0BN — New York Post (@nypost) June 7, 2022

Šerif okrožja Lincoln Darren Short je povedal, da je bila dečkova družina med iskanjem zelo vznemirjena. "Z očetom sta bila na dvorišču, oče je za trenutek odšel v hišo, in ko se je vrnil, otroka ni bilo več," je v soboto povedal Short in dodal, da dogodek ni kazal znakov kaznivega dejanja.

4 year old Ryker Webb has been found after 4 days! 🎉#FOUND #MissingChild https://t.co/pQ26TVFcLK — Magenta Magpie (@MagpieMagenta) June 6, 2022

Pri iskanju so si pomagali z vsemi prevoznimi sredstvi

V pomoč pri iskanju so bile ob koncu tedna na jezero napotene iskalne ekipe in vozniki štirikolesnikov, več brezpilotnih letal, ekipe psov in enota čolnov. Iskanju sta se pridružila dva helikopterja nacionalne garde Montane ter brezpilotna letala okrožja Flathead in policijske uprave Spokane.