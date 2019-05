Poglejte, kako je pod pritiskom popustil jez v Teksasu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na jezeru Dunlap v ameriški zvezni državi Teksas je popustil jez in povzročil kaskadno razlitje vode. Po poročanju tamkajšnjih oblasti se je zaradi tega raven vode v zgornjem delu jezera spustila za več kot tri metre. Škode naj bi bilo za več kot deset milijonov dolarjev (približno 8,9 milijona evrov).

Po poročanju spletne strani Ksat se je skoraj sto let star jez pod pritiskom porušil in povzročil, da se val vode s hitrostjo več kot tri metre na kubično sekundo kaskadno spušča in dramatično znižuje raven jezera v zgornjem območju.

Po pričevanju prebivalke, ki živi ob jezeru, je ta od torka, ko se je zgodila nesreča, povzročil, da je gladina jezera upadla za približno dva metra.

Inženirji se zdaj ukvarjajo z odpravljanjem nastale škode in nadgradnjo še vsaj petih jezov na območju. Po ocenah bo za obnovo potrebnih več deset milijonov dolarjev.