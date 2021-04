Poglejte, kako je bila videti rožnata superluna #video

Čeprav je lahko luna videti rožnate barve, imena ni dobila zaradi tega. Aprilska superluna se namreč pojavi ravno takrat, ko se narava severne poloble spomladansko razcveti. Ime so ji dali severnoameriški Indijanci, in sicer po iglasti plamenki, ki rožnato zacveti na začetku pomladi.

Polna superluna je videti bolj svetla in večja od običajne polne lune. Brez daljnogleda in teleskopa je bilo celo mogoče videti kraterje in druge detajle na površini lune. Od našega planeta je bila oddaljena le 360 tisoč kilometrov, piše BBC.

Superluna nad Eifflovim stolpom v Parizu Foto: Reuters

Superluna je bila dobro vidna tudi v New Yorku. Foto: Reuters

Po vsem svetu so ljudje zrli v nebo in družbena omrežja so preplavile takšne fotografije.

I went outside to take some photos of the pink supermoon. The airplane was accidental 😂 pic.twitter.com/ArXac6LDYg — Leslie❤🧡💛💚💙💜 (@peteetchou) April 27, 2021

Če ste zamudili aprilsko rožnato luno, bo naslednja in zadnja letošnja priložnost za opazovanje superlune že prihodnji mesec, in sicer 26. maja.