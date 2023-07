Podivjane cene na Hrvaškem: toliko boste za breskve odšteli v Rovinju

Nakupi živil na hrvaških tržnicah so najdražji v Rovinju. Za kilogram breskev je treba odšteti od šest do 12 evrov, rovinjska tržnica je na vrhu tudi po višini cen sliv, češenj, jagod in grozdja.

Cene zelenjave in sadja na tržnicah na hrvaški obali so bistveno višje kot v notranjosti države, kažejo podatki tržno-informacijskega centra hrvaškega ministrstva za kmetijstvo. Nakupi živil so najcenejši na tržnicah slavonskih mest, najdražji pa v Rovinju, kjer je za kilogram breskev na primer treba odšteti tudi do 12 evrov.

Za kilogram breskev je na tržnici v Rovinju treba odšteti od šest do 12 evrov, v Osijeku na vzhodu države pa denimo od dva do pet, kažejo zadnji podatki tržno-informacijskega centra, ki vsak teden objavlja podatke o cenah živil na tržnicah v večjih hrvaških mestih.

V Varaždinu kilogram breskev na tržnici stane štiri evre, v Zagrebu med štiri in pet, na Reki med dva in 4,5 evra, v Splitu pa med 3,3 in štirimi evri. Podobno je s cenami nektarin in marelic. V Rovinju je najnižja cena nektarin osem evrov in najvišja deset. Cena marelic dosega tudi do 12 evrov na kilogram, medtem ko skoraj nikjer drugje zanje ni treba odšteti več kot petih evrov. V Osijeku je nektarine sicer mogoče dobiti že za dva evra in na Reki za 2,7, medtem ko marelice na Reki stanejo med dva in največ 2,5 evra.

Rovinj je na vrhu tudi po višini cen sliv, češenj, jagod in grozdja. Za kilogram sliv je treba odšteti deset evrov, na Reki pa denimo 3,5. Češnje v Rovinju stanejo med osem in deset evrov, na Reki od pet do devet, v Splitu od pet do šest evrov, v Zagrebu od pet do osem evrov, v Osijeku pa od tri do pet evrov. Jagode v Rovinju stanejo med sedem in osem evrov, drugod po državi pa v povprečju pet evrov. Belo grozdje na tržnici v Rovinju stane od sedem do deset evrov, v drugih mestih pa njegova cena ne presega petih evrov.

Prav tako so s tremi evri na kilogram v Rovinju najdražje banane, ki v drugih hrvaških mestih stanejo med enim in dvema evroma na kilogram. Rovinjska tržnica ima tudi najdražje pomaranče in limone. V Rovinju je cena pomaranč tri evre na kilogram, v večini hrvaških mest pa jih je mogoče kupiti že za manj kot dva evra. Kilogram limon v povprečju stane 2,5 evra, v Rovinju pa med tri in pet.

Med cenejšimi vrstami sadja so na hrvaških tržnicah kivi, melone in lubenice, pri katerih ni velikih cenovnih razlik. Kivi v povprečju stane 2,70 evra na kilogram, melona 2,60, lubenica pa 1,60 evra. Cene so na tržnicah po državi podobne tudi v primeru jabolk in hrušk, ki v povprečju stanejo 1,30 oz. tri evre na kilogram.

Rovinj najdražji tudi pri zelenjavi

Draga je na hrvaških tržnicah tudi zelenjava. Kilogram paradižnika v Rovinju stane od štiri do šest evrov, v Zagrebu pa med tri in štiri. V večini hrvaških mest se njegova cena giblje okoli treh do štirih evrov na kilogram, na Reki pa ga je mogoče kupiti že za 1,5 evra.

Rumena in rdeča paprika v povprečju staneta po tri evre na kilogram, v Rovinju pa enkrat več − šest evrov. Enako je s kumarami. Te v povprečju stanejo 2,30 evra na kilogram, v Rovinju pa njihova cena lahko doseže tudi šest evrov na kilogram.

Mladi krompir je poleg Rovinja najdražji v Splitu s ceno med dvema in tremi evri na kilogram, v Pulju in na Reki pa ga je po drugi strani mogoče kupiti že za en evro. Njegova povprečna cena je sicer 1,80 evra. Blitva na obali stane med dvema in tremi evri, na tržnici v Osijeku pa jo prodajajo tudi za 1,20 evra na kilogram.

Najmanj se na tržnicah v hrvaških mestih razlikujejo cene solate in čebule, najbolj pa cene česna. Čebula v povprečju stane 1,60 evra na kilogram, kristalka pa med dvema in tremi evri oz. do štirih evrov v Rovinju in do 4,5 evra na Reki. Za kilogram česna bo v Osijeku treba plačati od 4,60 do 6,60 evra, v Zagrebu od 5,30 do 6,60, v Zadru med sedem in osem evrov, v Rovinju pa med 5,30 in 15 evrov.

Sadje in zelenjava sta se po podatkih hrvaškega zavoda za statistiko od novembra do maja večinoma podražila, nekatere vrste sadja pa so se tudi pocenile. Cena limon se je v šestih mesecih povzpela za dva odstotka, banan za devet, pomaranče pa so se pocenile za 16 odstotkov. Rdeča čebula se je medtem podražila za kar 73 odstotkov, korenje za 40 odstotkov, paprika za 39 odstotkov, paradižnik pa za 29 odstotkov.