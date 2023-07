Hrvaška turistična skupnost: To preprosto ni res

"Teze, ki se pojavljajo v nekaterih hrvaških medijih, enostavno ne ustrezajo resničnemu stanju, ko govorimo o rezultatih in trendih v hrvaškem turizmu," so pojasnili.

"Teze, ki se pojavljajo v nekaterih hrvaških medijih, enostavno ne ustrezajo resničnemu stanju, ko govorimo o rezultatih in trendih v hrvaškem turizmu," so pojasnili. Foto: Getty Images

Na Hrvaškem so v prvi polovici leta ustvarili za 15 odstotkov več turističnih prihodov in za deset odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani, so pojasnili v Hrvaški turistični skupnosti (HTZ). Junijski rezultati so enaki lanskim, kar po oceni HTZ kaže, da navedbe nekaterih hrvaških medijev o slabšem turističnem obisku ne držijo.

Hrvaški mediji so prejšnji teden pisali o slabšem turističnem obisku v juniju in ga pripisali predvsem visokim cenam. Z njihovimi navedbami sta se strinjala tudi profesor s splitske ekonomske fakultete Željko Garača in predsednik Združenja potniških agencij pri hrvaški gospodarski zbornici Boris Žgomba.

Garača je za hrvaško televizijo N1 povedal, da je primerjal številke, koliko tujih turistov je v zadnjih dveh tednih obiskalo Hrvaško. Ugotovil je, da je ta številka v primerjavi z lansko, šokantno, kar štirikrat nižja.

Žgomba je medtem za hrvaški časnik Jutarnji list dejal, da so se v maju upočasnile rezervacije za junij in julij, nekateri pa so jih začeli odpovedovati.

"V glavni del sezone vstopamo s številom rezervacij, za katerega nikakor ne moremo reči, da je zadovoljiv, velik del pa se lomi na zasebnih nastanitvah. Cene ne ustrezajo povpraševanju in ponudbi na trgu, imamo pa tudi veliko rast števila zasebnih namestitev," je dejal Žgomba za Jutarnji list. Dodal je, da padec rezervacij opažajo povsod, od Istre do Dalmacije.

HTZ: Teze nekaterih hrvaških medijev ne ustrezajo resničnemu stanju

V HTZ se s temi ocenami ne strinjajo. "Teze, ki se pojavljajo v nekaterih hrvaških medijih, enostavno ne ustrezajo resničnemu stanju, ko govorimo o rezultatih in trendih v hrvaškem turizmu," so pojasnili.

Izpostavili so, da so na Hrvaškem od začetka leta do prejšnje srede zabeležili 6,41 milijona prihodov in 25,16 milijona nočitev, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani 15-odstotna rast po številu gostov in desetodstotna rast po številu nočitev.

V juniju so do prejšnje srede ustvarili 2,6 milijona prihodov in 12,86 milijona nočitev ter dosegli enake rezultate kot v enakem obdobju lani.

V HTZ so zavrnili tudi navedbe medijev o manjšem zanimanju turistov za najem zasebnih namestitev oz. apartmajev. Po pisanju Jutarnjega lista je bil najem apartmajev v hrvaški Istri med 1. in 25. junijem za osem odstotkov slabši kot v enakem obdobju lani.

V zasebnih namestitvah 56 tisoč več ležišč kot lani

V HTZ so nižji odstotek pripisali večjemu številu ležišč v zasebnih namestitvah. Na Hrvaškem je bilo po podatkih sistema eVisitor junija lani v tem segmentu registriranih okoli 243 tisoč objektov s skupno 1,211 milijona ležišči, danes pa jih je 251 tisoč s skupno 1,266 milijona ležišči.

V HTZ so izpostavili, da to pomeni skoraj 56 tisoč več ležišč v zasebnih namestitvah kot lani. Po njihovi oceni je zato na različen trend zasedenosti individualnih namestitvenih zmogljivosti pri zasebnikih treba gledati tudi s tega vidika.

Poudarili so še, da turistični promet na Hrvaškem dosega stabilno rast in pozitivne trende. Kot so dodali, so napovedi za preostanek turističnega leta zelo dobre.

Navedbe v medijih o slabšem turističnem obisku zaradi visokih cen je ob robu navtične konference na Korčuli konec tedna komentirala tudi hrvaška ministrica za turizem Nikolina Brnjac. Po njenih besedah bo to, ali so ponudniki turističnih storitev na Hrvaškem letos pretiravali z dvigom cen, pokazal trg. Ministrica je ob tem dodala, da je bolj pomembno kot štetje turistov to, da se turizem enakomerno razvija po celotni državi, predvsem na celini, kjer letos beležijo sedemodstotno rast.