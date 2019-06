Pod mestom Rab nastalo jezero plina, prebivalce so morali evakuirati

Iz dela starega mestnega jedra Raba na istoimenskem hrvaškem otoku so morali danes evakuirati 80 prebivalcev, ker je v ponedeljek zvečer iz poškodovanega plinovoda enega od hotelov začel uhajati plin. Pristojne službe so zaradi sanacije posledic okvare plinovoda zaprle del mesta, kjer je koncentracija nevarnega plina največja.

Za evakuacijo prebivalcev so se odločili, potem ko so v ponedeljek zvečer izmerili, da je koncentracija plina v starem mestnem jedru nevarna, in da bi lahko prišlo do eksplozije.

Gasilci so sporočili, da je pod mestnim jedrom "jezero plina", ki je ušlo iz poškodovanega plinovoda. Izpostavili so, da poskušajo zmanjšati koncentracijo plina s prezračevanjem kanalizacijskih odprtin, a bodo morali počakati, da se bo plin sčistil po naravni poti.

Stanje se počasi normalizira

Iz mestne uprave so sporočili, da se situacija počasi normalizira, niso pa znali povedati, kdaj bodo dokončno sanirali stanje. Dodali so, da redno izvajajo meritve koncentracije plina v ogroženem območju mesta in da imajo stanje pod nadzorom. Med drugim so nekoliko zožili zaprto območje v mestnem jedru.

Župan mesta Rab Nikola Grgurić je v današnjem pogovoru za regionalno televizijo N1 poudaril, da "ni razloga za paniko". "Storili smo vse, da bi bili naši prebivalci in gosti ter njihovo premoženje varni," je dejal.