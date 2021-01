Po treh mesecih se je v javnosti znova pojavil Jack Ma

Ma se je predtem v javnosti zadnjič pojavil lanskega oktobra, ko je na konferenci v Šangaju kritiziral komunistično oblast in njeno zaviranje napredka ter pozval k obširnim reformam.

Oktobra je Ma "izginil" iz javnega življenja in se ni oglašal niti po svojih profilih na družbenih omrežjih, oblast pa se mu je hitro maščevala in se lotila njegovega tehnološkega imperija ter zaustavila načrtovano uvrstitev enega od njegovih podjetij Ant Group na šanghajsko in hongkonško borzo.

Ob tem so napovedali tudi prestrukturiranje Ant Groupa na več podjetij in uvedli preiskavo proti Alibabi.

BREAKING: Alibaba founder Jack Ma, who had not been seen in public in nearly 3 months, appears on video, saying: "We’ll meet again after the epidemic is over" pic.twitter.com/aFQyDWB7wQ