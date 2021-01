Zakaj se je 20. najbogatejši človek znašel v hudih škripcih

Prvi obraz tehnološkega razcveta na Kitajskem, milijarder Jack Ma, se je 24. oktobra pogreznil v zemljo. To se je zgodilo po kritičnem nastopu na konferenci v Šanghaju, kjer je kritiziral komunistično oblast in njeno nenaklonjenost napredku ter pozval k obširnim reformam. Več si lahko preberete tukaj .

Po nastopu se Jack Ma ni več pojavil v javnosti, prav tako se ni več oglasil na svojih profilih na družbenih omrežjih, oblast pa se mu je hitro maščevala in se lotila njegovega tehnološkega imperija ter zaustavila načrtovano uvrstitev enega od njegovih podjetij Ant Group na šanghajsko in hongkonško borzo. Ob tem so napovedali tudi prestrukturiranje Ant Groupa na več podjetij in uvedli preiskavo proti Alibabi.

Ma, po Forbesovi lestvici 20. najbogatejši Zemljan - njegovo premoženje je ocenjeno na 50 milijard dolarjev -, je zaslovel z ustanovitvijo Alibabe, njegova slava in predvsem odkriti nastopi v javnosti pa so očitno začeli ogrožati komunistično partijo, ki vlada na Kitajskem, in predsednika Ši Džinpinga.

"Sporočilo, ki ga pošilja oblast, je, da so mogoče veliki kitajski podjetniki res najbolj priljubljeni in obraz Kitajske v svetu, vendar noben posameznik ni večji od kitajske komunistične partije," je za CNN dejal Rana Mitter, profesor kitajske zgodovine in politike na oxfordski univerzi.

"Partija si želi povrniti nadzor"

Vrednost Alibabe ocenjujejo na 500 milijard dolarjev. Foto: Reuters Z vzponom Alibabe, ki je zdaj vredna okrog 500 milijard dolarjev, je Ma hitro postal prvi obraz Kitajske ter predstavljal močno in glamurozno različico države. Pogosto se je srečeval s svetovnimi voditelji, med drugim tudi z nekdanjim predsednikom ZDA Barackom Obamo in nekdanjim britanskim premierjem Davidom Cameronom.

Kitajske oblasti so podpirale rast Alibabe in njenih podružnic, saj so s tem dosegle zmago nad ameriškimi konkurenti, vendar je vse večji vpliv Maja, kot kaže, začel skrbeti komunistični vrh, saj bi lahko obstajalo tveganje za politično in gospodarsko stabilnost države.

"Omejevanje velikih lastnikov kitajskih podjetij je del širskega procesa, s katerim si želi partija povrniti nadzor in na novo spisati pravila tehnološkega napredka, ki bi jim ustrezal," dodaja Mitter.

Uradnih izjav, kje je, ni

Kaj se dogaja z Majem, uradno ni znano. Poznavalci razmer ugibajo, da se je verjetno umaknil in potuhnil ter da bo počakal, da se pritisk na njegova podjetja umiri. Ni ga bilo v zadnji oddaji Africa's Business Heroes, katere soustvarjalec je. Uradno pojasnilo Alibabe je bilo, da je manjkal zaradi težav pri usklajevanju urnika.

Po nekaterih poročanjih ameriških medijev, naj bi bil Ma v Hangzhou, kjer je sedež Alibabe.

Preiskave proti Alibabi in njihovim podružnicami so znižale vrednost delnic in naj bi po poročanju Bloomberga znižale premoženje Maja za približno 10 milijard dolarjev, kar ga je stalo tudi prvega mesta med najbogatejšimi Kitajci. Zdaj naj bi se nahajal na tretjem mestu.

Premoženje Jacka Maja ocenjujejo na 50 milijard dolarjev. Foto: Reuters

Avtor knjige o Alibabi Duncan Clark je za CNN dejal, da ga ne bo presenetilo, če se bo Ma v javnosti pojavil z izjavo, da bo sodeloval oziroma prispeval k reformam na Kitajskem.

"Dobil je signal, da je mogoče povedal preveč in da so ga izjave spravile v težave ter da je bolje, da je tiho," meni Angela Zhang, profesorica na hongkonški univerzi.

Oblast si ne želi več močnih direktorjev

Kitajska oblast je v zadnjem obdobju storila več korakov k večjemu nadzoru nad industrijo. Predsednik Ši Džinping je med drugim v govoru na gospodarski konferenci nakazal tehnološko represijo, napovedal okrepitev protimonopolnega nadzora in pozval k prevelikemu razrastu spletnih platform.

Jasno je, da so pritiski oblasti na Maja znak, da podobnih "gospodarskih zvezdnikov" ne želijo več imeti, saj lahko dobijo preveliko moč. To se ne nazadnje kaže v izjavah vodilnih v Alibabi, ki so veliko bolj spravljivi in želijo sodelovati z oblastjo.