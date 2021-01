Izginil je 20. najbogatejši človek na svetu

Jack Ma je 24. oktobra obiskal gospodarski forum v Šanghaju. Tam je imel govor, v katerem je ostro kritiziral kitajske regulatorje, banke in ne nazadnje posredno tudi Komunistično partijo Kitajske, ki vlada državi. Očital jim je togost in zaviranje napredka ter jih pozval k obširnim reformam.

56-letni milijarder je, po pričevanju virov blizu njega, menil, da mora na dogodku, kar je v nasprotju z njegovo siceršnjo umirjenostjo in preudarnostjo, nastopiti ostro ter povedati, kar misli. A to se mu je maščevalo.

Kitajske oblasti so se odločile: imperij Jacka Maja je treba razbiti

Kitajske oblasti so se spravile na tehnološkega in trgovskega titana Alibabo Group, ki ga je Jack Ma ustanovil leta 1999. Alibaba Group je eno od desetih največjih podjetij na Kitajskem. Govori se, da naj bi si kitajske oblasti prizadevale za povečanje lastniškega deleža v Alibabi, da bi jo tako lažje nadzorovale. Foto: Reuters

Prva žrtev Majevih besed je bil Ant Group, podružnica Alibabe, ki se ukvarja s finančnimi storitvami in je lastnik Alipaya, največjega plačilnega servisa na Kitajskem. Ant Group bi se moral 5. novembra uvrstiti na šanghajsko in hongkonško borzo z največjim IPO (prvo javno prodajo delnic) v zgodovini. Vrednost podjetja je bila ocenjena na kar 255 milijard evrov.

Do tega ni prišlo, saj so kitajske oblasti IPO družbe Ant Group zaustavile. Ne le to, regulatorji naj bi ukazali tudi razbitje Ant Group na več podjetij.

Regulatorji naj bi med drugim zahtevali ustanovitev holdinške družbe, ki bi upravljala podjetje Ant Group. Na podoben način se je leta 2015 prestrukturiral Google, nad katerim zdaj bdi holdinška družba Alphabet. Foto: Reuters

Pod drobnogledom regulatorjev se je zaradi domnevnega monopolizma znašla tudi Majeva Alibaba. Cena delnice Alibabe je zaradi tega od konca oktobra do danes padla za več kot 20 odstotkov.

V javnosti se ni pojavil že več kot dva meseca

Jack Ma je medtem izginil. Na družbenem omrežju Twitter se je nazadnje oglasil 10. oktobra, skrivnostno in brez pojasnila pa je novembra zapustil tudi resničnostno oddajo, v kateri je imel vlogo sodnika. V zadnji epizodi oddaje Africa’s Business Heroes, ki jo je Jack Ma sicer soustvaril in katere namen je iskanje ambicioznih podjetnikov na afriški celini, ga niso niti omenili.

Jack Ma velja za enega najvplivnejših posameznikov na svetu. Svoje povezave trenutno unovčuje predvsem na področju filantropije, lani pa jih je izkoristil tudi za pomoč drugim državam, ki v prvem valu pandemije bolezni covid-19 niso imele dovolj zaščitne opreme. Nekaj te je poslal tudi v Slovenijo. Foto: Reuters

Kaj se je zgodilo z Jackom Majem in kje je, uradno ne ve nihče. V javnosti se sicer pojavljajo ugibanja, da je najverjetneje stopil korak nazaj in se "potuhnil", dokler traja regulatorni pogrom nad Alibabo in njenimi podružnicami.

V teh Jack Ma sicer nima več glavne besede, saj je z vodilnega položaja v Alibaba Group odstopil leta 2019 in se posvetil drugim projektom, v prvi vrsti financiranju dobrodelnih organizacij. Njegov glas sicer še vedno šteje ogromno, saj je največji posamični delničar Alibabe. V lasti ima okrog pet odstotkov delnic družbe.

Nekdaj ni bil dovolj dober niti za peko pomfrija, danes je med najbogatejšimi Zemljani



Neuspeh, kritike, zavrnitev so temelji, na katerih je kariero zgradil Jack Ma, eden najuspešnejših poslovnežev na svetu. Pravijo mu tudi kitajski Bill Gates.



Njegova zgodba o uspehu se je začela pozno. Preden je zgradil uspešno kariero, je moral preskočiti marsikatero oviro in se spopasti z akademskim neuspehom ter številnimi poklicnimi zavrnitvami. Foto: Reuters



Po izobrazbi je Jack Ma profesor angleškega jezika. Diplomo je leta 1988 pridobil na univerzi v rodnem mestu Hangžou, na univerzi v Čeung Kongu pa je leta 2006, ko je že načeloval Alibabi, tudi doktoriral.



A preden je zaplaval v univerzitetne vode in iz njih uspešno tudi izplaval, je imel leta 1964 rojeni vizionar z učenjem precej težav.



Ko je na univerzi v Hangžou diplomiral, se je začela druga etapa Majeve karierne kalvarije. Nikakor namreč ni mogel dobiti dela, povsod so mu dejali, da ni dovolj dober. "Neprijazno so me zavrnili več kot tridesetkrat. Bil sem edini od petih rekrutov, ki ni dobil službe na policiji. Bil sem edini od štiriindvajsetih kandidatov, ki ni dobil dela v restavraciji s hitro prehrano KFC."



Odločil se je za nadaljevanje študija. Želel se je vpisati na najbolj prestižno univerzo na svetu, ameriški Harvard, ki je tisti čas s štipendijami sprejemal precej kitajskih študentov. Zavrnili so ga kar desetkrat.



Jack Ma svoje premoženje in vpliv izkorišča tudi za dobrodelnost. Od leta 2010 je član kitajskega narodnega odbora za ohranjanje narave. Zavzema se predvsem za zmanjšanje onesnaževanja zraka, ki ga povzroča kitajska težka industrija, in zaustavitev prekomernega lova morskih psov. Alibaba del dobička vsako leto nameni tudi različnim okoljevarstvenim organizacijam. Foto: Reuters

Najverjetneje prvi Kitajec, ki je prepoznal potencial svetovnega spleta



Prva stvar, ki jo je Jack Ma iskal na svetovnem spletu, je bilo pivo. Našel je informacije o ameriškem, nemškem in mehiškem pivu, nikjer pa ni bilo informacij o kitajskem pivu. Pravzaprav ni našel zapisov o državi z milijardo prebivalcev. Ma je takrat ugotovil, da Kitajska praktično nima prisotnosti na spletu, ki je v tistem obdobju eksponentno naraščal iz dneva v dan.



Ob prihodu v domovino je zato s prijatelji, ki so se spoznali na računalnike – sam je prvega kupil šele pri 33 letih – ustvaril spletno stran Chinapage in na njej predstavljal kitajska podjetja in njihove izdelke. Šlo je za eno prvih kitajskih spletnih strani. Odziv mednarodnih podjetnikov, ki so želeli sodelovati s predstavljenimi podjetji, je bil velik.



A ker kitajske vlade, ki je vlekla vse spletne niti, zadeva ni zanimala, je Jack Ma projekt zapustil. Zaposlil se je na kitajskem ministrstvu za zunanje zadeve, kjer je deloval na področju trgovanja s partnerji v tujini. Na tem delovnem mestu je Jack Ma uvidel potrebo po mehanizmu, ki bi kitajskim trgovcem omogočil lažje poslovanje s podjetji v tujini.



Na tej sliki je morda videti neizprosen, celo strog, a Jack Ma večino časa vsaj v javnosti ni tak. Mednarodni podjetniški svet in mediji imajo Jacka Maja radi, saj je pri svojih javnih nastopih duhovit, sproščen, spoštljiv, artikuliran in, morda najpomembneje, govori tekoče angleško. Foto: Reuters

Alibaba



Leta 1999 je Jack Ma na svetovnem spletu še enkrat poskusil srečo. Skupaj z ženo in 16 prijatelji je ustanovil podjetje in spletno stran Alibaba. Z njo je želel mednarodno trgovino z blagom približati majhnim in srednjim kitajskim podjetjem.



Sam projekta ni mogel financirati v celoti, zato je vlagatelje poiskal v ZDA. Po več zavrnitvah, tudi v Silicijevi dolini, sta finančno pomoč Maju s petimi oziroma 20 milijoni dolarjev na koncu obljubili banki Goldman Sachs in Softbank.



V vmesnem času je imel Jack Ma težave z dobičkonosnostjo svojega podjetja, zato je kitajskim strankam ponudil še dve storitvi:



Prva je bila Taobao (2003), stran za spletne dražbe, ki je do leta 2008 s kitajskega trga uspešno izrinila bolj znani eBay.



Druga je bila Alipay, platforma za elektronsko plačevanje prek spleta, ki danes letno ustvari več prometa kot PayPal.



Alibaba je Jacku Maju odprla številna vrata, ki so navadnim smrtnikom zaprta. Srečal se je tudi z mnogimi superzvezdniki svetovnega formata, kot je Arnold Schwarzenegger. Foto: Reuters

Jack Ma je na krilih uspeha svojega podjetja postal poslovni superzvezdnik. Na domačih tleh je prvo veliko priznanje prejel leta 2004, ko ga je kitajska narodna televizija uvrstila med deset najboljših poslovnežev. Bloombergova revija Businessweek ga je leta 2007 razglasila za poslovneža leta, revija Time ga je leta 2009 uvrstila med sto najvplivnejših posameznikov na svetu.



Leta 2000 je postal tudi prvi Kitajec na naslovnici svetovno znanje revije Forbes. Obraz naslovnice mednarodne izdaje Forbesa je bil nato še dvakrat.