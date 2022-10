Po tragediji v Himalaji: najmanj deset mrtvih, 18 ljudi še pogrešajo

V plazu, ki je v torek zasul plezalno odpravo v Himalaji v Indiji, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj deset ljudi, 18 pa jih še vedno pogrešajo, je danes sporočila indijska policija. Reševalne enote so do zdaj skupaj rešile 14 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Reševalne ekipe so izkopale deset trupel," je na Twitterju sporočila policija indijske zvezne države Utarančal in dodala, da so do zdaj skupaj rešili 14 ljudi.

Skupina 42 ljudi je v torek obtičala v ledeniški razpoki, potem ko je plaz okoli 8.45 po lokalnem času zasul 5.670 metrov visoko goro Draupadi ka Danda-II.

Reševalno akcijo zaradi slabega vremena prekinili

Alpinisti so bili člani Nehrujevega alpinističnega inštituta, s katerega so v torek sporočili, da je bilo v skupini 34 tečajnikov in sedem inštruktorjev. Prav tako so potrdili, da so bile ta dan ob mraku reševalne akcije zaradi slabega vremena začasno prekinjene.

Smrti alpinistov v Himalaji so sicer relativno pogoste. Maja letos je blizu tretjega najvišjega vrha na svetu Kangčenjunge na meji med Nepalom in Indijo umrl indijski alpinist Narayanan Iyer, ki se je na nadmorski višini okoli 8.200 metrov zaradi izčrpanosti nepričakovano zgrudil.

Mesec prej je grški alpinist umrl med sestopom z masiva Daulagiri, nekaj dni pozneje pa so pri vzponu na Mount Everest našli truplo šerpe.