Po Romuniji klestila ogromna toča, poškodovana so številna vozila #video

Severozahod Romunije je popoldne zajela huda nevihta s točo. Posnetki z družbenih omrežij prikazujejo, kako je toča klestila po ulicah in uničevala avtomobile, ki so jih nič hudega sluteči prebivalci pustili parkirane na prostem. Ponekod so ledene krogle dosegle premer od treh do štirih centimetrov.