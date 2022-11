Po prepiru na poroki štirje mrtvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Španiji so davi po prepiru štirje osumljenci z avtomobilom trčili v udeležence poročne zabave. Pri tem so umrli štirje ljudje, štirje pa so bili huje ranjeni, je sporočila policija. Tri osumljence je policija že pridržala, četrtega pa še išče.