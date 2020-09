Po osmih mesecih Wuhan znova odprt za mednarodne lete

Kitajska je mednarodne lete za vso državo ustavila marca med vrhuncem pandemije bolezni covid-19. Medtem so v državi večinoma vzpostavili nadzor nad okužbami z omejitvami potovanj, testiranji in karantenami. Dnevno zdaj beležijo le peščico novih okužb, poroča STA.

Stroga pravila za potnike

Druga velika kitajska mesta, vključno s Pekingom in Šanghajem, so tako že dovolila neposredne mednarodne lete, a zaostrila pogoje za izdajo vizumov in zdravstvene kontrole. Vsi potniki, ki bodo na mednarodnih letih prispeli v Wuhan, bodo morali imeti največ 72 ur star negativen test na okužbo z novim koronavirusom. Letališče so sicer odprli že aprila, a le za notranje lete, navaja STA.

Za večino tujcev je vstop v državo še vedno prepovedan

Kitajska sicer večini tujcev še vedno prepoveduje vstop v državo. Tisti, ki lahko vstopijo, pa imajo obvezno 14-dnevno karanteno v hotelu na svoje stroške, opraviti morajo tudi test na okužbo.

V Wuhanu je zaradi bolezni covid-19 umrlo skoraj 3900 ljudi, kar je več kot 80 odstotkov od 4634 smrtnih žrtev, ki jih je virus zahteval na Kitajskem, še piše STA.